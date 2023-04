Um único defeito pode fazer essa moeda de 1 real valer MUITO MAIS! Descubra se você tem uma

Você que costuma andar com moedas no bolso e já percebeu que algumas delas parecem fugir do padrão? Saiba que essas moedas diferentes podem valer muito mais dinheiro do que você imagina, principalmente se elas estiverem em bom estado de conservação.

Um desses itens valiosos é a moeda de 1 real cunhada em 2019. Logo que você se depara com ela, fica perceptível o motivo da sua raridade: a moeda possui um defeito no seu núcleo, como é possível conferir no vídeo a seguir.

LEIA TAMBÉM: Essa moeda de 1 real com defeito raro pode te render um bom dinheiro! Veja quanto ela vale e se você tem uma

Com esse defeito de cunhagem você pode conseguir até R$ 550 no mercado de colecionadores, segundo o catálogo de moedas raras do Brasil.

3 moedas de 1 real que podem VALER MUITO DINHEIRO! Confira o valor de mercado de cada uma delas

Além daquelas com erro de confecção, como a moeda anterior, existem diversos tipos de moedas raras.

Entre as mais raras estão itens comemorativos, com um número baixo de confecção ou ainda com erros na hora da cunhagem.

Efeito boné

Um desses itens raros é a moeda olímpica da modalidade Judô cunhada em 2015. Caso você encontre algum desses itens com o erro conhecido como ‘efeito boné’, seu valor pode subir para R$ 400 a R$ 600.

Núcleo vazado

Outra moeda com erro que rende um bom dinheiro é o item de 1 real cunhado em 2008. Caso o núcleo esreja vazado, conforme a imagem do vídeo, seu valor entre os colecionadores fica entre R$ 200 e R$ 300.

Núcleo cortado

Ainda falando de núcleo, uma moeda mais rara e que vale mais é a cunhada em 2011 e com o núcleo cortado. Segundo o TikTok Numismática HBP Coleção, ela vale entre R$ 500 e R$ 700.

LEIA MAIS:

⋅ Pescador encontra câmera perdida há 13 anos e fotos impressionam

⋅ Você ainda tem Cruzeiros? Essa única moeda pode valer até 400 reais! Veja como identificá-la

⋅ Moeda de 10 centavos que vale R$ 30 mil? Veja se você tem uma guardada