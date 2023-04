Priyanka Chopra aparece absolutamente deslumbrante em seu último look noturno; se inspire

Priyanka Chopra, 40, sempre capricha no look quando se trata de eventos, então não ficamos surpresos quando a atriz de O Tigre Branco postou uma série de fotos na noite com Nick Jonas, 30, nas quais sua roupa nos deixou totalmente sem fôlego.

A atriz compartilhou uma série de fotos tiradas de um evento em homenagem à moda indiana, organizado pelo Nita Mukesh Ambani Cultural Center, em Mumbai. Neles, vemos Chopra e Jonas saindo de um riquixá e sorrindo um para o outro. Foi o deslumbrante conjunto multicolorido de Chopra, no entanto, que não conseguimos superar.

A autora de Unfinished foi estilizada por Ami Patel em um look personalizado de Amit Aggarwal. Chopra detalhou a confecção do vestido em sua legenda, escrevendo: “Esta linda roupa foi criada usando um saree vintage Banarasi patola (Brocade) de 65 anos com fios de prata e galvanoplastia de ouro em seda khadi. É combinado com um bustiê holográfico de folha de lantejoulas para refletir as nove cores do tecido ikat em que o brocado está inserido”.

A estrela de 40 anos agradeceu ao estilista por ajudar a montar o visual, acrescentando: “Obrigada @stylebyami como sempre por sua incrível colaboração. Eu sabia que queria usar um visual vintage reciclado com um toque moderno! Então minha roupa era uma fusão do Oriente e do Ocidente! Como eu!”. Ela também agradeceu ao designer, escrevendo: “Obrigada @amitaggarwalofficial por vir e criar esta beleza artesanal com uma história que é tão adequada para uma noite celebrando a arte e a moda indianas”.

Quanto ao marido de Chopra, ele usava um conjunto azul marinho estilizado por Manish Malhotra. A jaqueta foi enfeitada com bordados florais e ele combinou o visual com sapatos sociais pretos.

A dupla está em uma onda de estilo recentemente: basta conferir os looks igualmente luxuosos que eles usaram neste post do Instagram que Jonas compartilhou em 1º de abril.

Esses dois realmente sabem como ter uma noite de encontro espetacular.