Perfumes masculinos quentes e sedutores

Você se considera um homem vaidoso e que gosta de ser o destaque em qualquer ambiente? Se a resposta for positiva, então você busca sempre andar perfumado, correto? Mas você sabe quais os perfumes mais indicados na hora da sedução?

Não é qualquer fragrância que tem o poder de se sobressair sobre as outras, mas os aromas listados a seguir são potentes e seduzentes, ideal para a arte da conquista. Confira!

The One for Men - Dolce&Gabbana

Esse é um perfume amadeirado, mas com toques especiados, ideal para homens elegantes. É mais indicado para o uso noturno e se encaixa muito bem em momentos de paquera.

As notas de topo são Toranja, Coentro e Manjericão. As notas de coração são Gengibre, Cardamomo e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Âmbar, Tabaco e Cedro.

Individuel - Montblanc

Individuel, de Montblanc. é um perfume mais fresco e adocicado, mas ainda potente. Por ser um pouco mais leve, também pode ser utilizado durante o dia.

As notas de topo são Lavanda, Canela, Abacaxi, Bagas de Zimbro ou Junípero, Hortelã, Bergamota, Alecrim, Cardamomo e Coentro. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Violeta, Gerânio e Jasmim e as notas de fundo são Framboesa, Baunilha, Sândalo, Chocolate amargo, Almíscar, Âmbar, Patchouli, Vetiver e Musgo de Carvalho.

The Most Wanted - Azzaro

A fragrância The Most Wanted, de Azzaro, se tornou um dos aromas masculinos mais cobiçados dos últimos anos. Seu aroma é um âmbar especiado com notas de Cardamomo, Toffee e Madeira de Âmbar.

The Golden Secret - Antonio Banderas

O perfume de melhor custo-benefício da lista. Traz um aroma marcante e fresco, que lembra o clássico 1 Million.

As notas de topo são Maçã, Hortelã e Notas Verdes. As notas de coração são Noz-moscada, Pimenta e Cominho e as notas de fundo são Couro, Cedro e Almíscar.

