Perfumes EXTREMAMENTE DOCES e ODIADOS no transporte público Imagem: Pexels

Ao mesmo tempo que o perfume tem o poder de fazer as pessoas se apaixonarem por você somente ao se aproximar, eles também podem te pregar uma peça e te deixar com um cheiro super enjoativo.

Isso costuma acontecer quando não se tem sabedoria sobre os acordes da fragrância e qual o intuito dela. Perfumes adocicados, por exemplo, se tornam uma verdadeira bombinha e não é muito bem visto em locais fechados, principalmente em dias mais quentes.

Pensando neste problema, você confere a seguir 5 perfumes gourmands nacionais que são o terror do transporte público.

Kiss Me Nude Caramelo - Eudora

As notas de topo são Toranja Rosa, Pimenta, Amêndoa, Damasco, Mandarina e Maçã. As notas de coração são Flor de Damasco, Ameixa, Peônia e Jasmim e as notas de fundo são Absoluto de Baunilha, Fava Tonka, Âmbar, Almíscar e Extrato de CO2.

Far Away Rebel & Diva - Avon

As notas de topo são Pimenta Rosa, Lichia, Extrato de CO2 e Bergamota Siciliana. As notas de coração são Jasmim Sambac, Rosa e Magnólia e as notas de fundo são Pipoca, Caramelo, Sal, Cacau e Ládano.

Egeo Dolce O Boticário

As notas de topo são Notas Doces, Framboesa e Nectarina. As notas de coração são Algodão-Doce, Anis, Violeta e Madressilva e as notas de fundo são: Baunilha, Fava Tonka, Âmbar, Almíscar e Sândalo.

Kriska Delírio Natura

As notas de topo são Raspas de Limão, Cardamomo da Guatemala, Extrato de CO2 e Toranja. As notas de coração são Flor de Amêndoa, Pipoca, Flor de Laranjeira, Lírio-do-Vale e Frésia e as notas de fundo são Castanha, Âmbar, Sândalo, Cedro, Cashmeran e Vetiver.

Patricia Abravanel Paixão - Jequiti

As notas de topo são Cereja Amarga, Néroli e Toranja. As notas de coração são Flor de Laranjeira e Lírio e as notas de fundo são Cacau, Sândalo, Almíscar e Cedro.

