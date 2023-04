Os signos que podem formar casais inseguros

Alguns signos do zodíaco podem se atrair de forma intensa em algumas fases de sua vida, mas eles também carregam diferenças poderosas que acabam gerando inseguridades na relação.

Confira quais são e como isso acontece:

Gêmeos e Capricórnio

A inteligência de ambos pode se conectar de forma intensa e eles chegam até a planejar o futuro juntos. No entanto, as mudanças constantes do geminiano podem atrapalhar a estabilidade mais centrada do capricorniano, fazendo com que os dois não consigam sentir firmeza justamente pela conexão que parece diminuir. Aqui um exigirá uma mente mais aberta do outro.

Câncer e Sagitário

Esses signos podem se atrair motivados pela aventura de viver uma grande paixão. No entanto, quando a intensidade inicial passa, eles podem ter dificuldade para criar uma conexão segura. A sensibilidade do canceriano pode não ser compreendida, enquanto a expansão do sagitariano o faz se distanciar aos poucos daquilo que é mais estável; o entendimento será complexo.

Aquário e Peixes

Ambos são capazes de embarcar em ideias incríveis e viver relações pouco tradicionais, mas isso também faz com que eles possam se sentir inseguros. A comunicação do aquariano é expansiva e o pisciano carrega uma sensibilidade que pode calar, mas não deixa de ser sentida. Fica difícil que os dois se entendam nas dificuldades e, por mais idealizado que o futuro seja, aos poucos eles podem temer não conseguir resolver as diferenças.

