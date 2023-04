Hidratantes de O Boticário com CHEIRO DE MULHER RICA!

Não são apenas os perfumes que podem te deixar com um aspecto de mulher rica. Alguns hidratantes nacionais elegantes também possuem um aroma bem agradável e potente, sendo esses ideais para chamar a atenção por onde você passar. Unidos a uma roupa chique e fina você vai se sentir a mulher mais poderosa de todas!

Confira a seguir hidratantes da marca O Boticário com cheiro de mulher rica.

Loção Hidratante Desodorante Corporal Nativa SPA Ameixa

Com um bom custo-benefício, o hidratante ameixa é adocicado, intenso e vibrante, com alto poder de fixação. Seu aroma passeia entre o assabonetado e frutal, além de trazer em sua fórmula gotas purificadas de quinoa, que hidrata profundamente e aumenta a produção de colágeno, deixando a pele com aspecto jovem.

Loção Revitalizante Desodorante Corporal Nativa Spa Rosé

Com cheiro ainda mais elegante do que o Nativa SPA Ameixa, a versão Rosé desta linha de hidratantes traz um aroma de rosas que mistura Damascena, Bourbaniana, Mosqueta e Branca. De acordo com a youtuber Mayra Regina, autora da lista, seu aroma lembra champagne. Mais chique do que isso impossível, não é mesmo?

Hidratante Desodorante Corporal Floratta Rose Sorbet

Ideal para quem tem pele seca, este é hoje outro hidratante com aroma Rose, porém da linha Floratta, uma das mais vendidas da marca. Seu aspecto é cremoso e sua textura mais densa, o que deixa a pele macia e sedosa rapidamente.

Creme Acetinado Hidratante Desodorante Corporal Lily

Clássico dos clássicos, possui um valor mais elevado do que os produtos citados anteriormente, porém o custo compensa, já que é um dos itens mais glamurosos do mundo dos hidratantes.

