As novas imagens reveladores do Planeta Vermelho captadas pela sonda Perseverance da NASA

O rover Perseverance da NASA extraiu e armazenou a primeira amostra da mais nova campanha científica da missão na última quinta-feira (30). A cada campanha, a equipe explora e estuda uma nova área. Neste, o rover está explorando o topo do delta da Cratera de Jezero.

Como detalhado pela NASA, o Perseverance coletou um total de 19 amostras e três tubos testemunhas, e recentemente depositou 10 tubos como um cache de backup na superfície marciana como parte da campanha de Retorno de Amostras de Marte da NASA-ESA.

Os cientistas querem estudar amostras marcianas com equipamentos de laboratório poderosos na Terra para procurar sinais de vida microbiana antiga e entender melhor o ciclo da água que moldou a superfície e o interior de Marte.

Extraída de uma rocha que a equipe científica chama de “Berea”, esta última amostra é a 16ª amostra de rocha da missão (há também amostras de regolito – ou rocha quebrada e poeira – bem como a atmosfera de Marte; leia mais sobre as amostras).

A equipe científica acredita que Berea se formou a partir de depósitos rochosos que foram carregados rio abaixo por um antigo rio até este local.

Como detalhado pela NASA, isso significaria que o material poderia ter vindo de uma área muito além dos limites da Cratera Jezero, e é uma das razões pelas quais a equipe considera a rocha tão promissora.

Um quebra-cabeça climático

Um grande quebra-cabeça é como o clima de Marte funcionava quando essa área era coberta por água líquida.

Como os carbonatos se formam devido a interações químicas na água líquida, eles podem fornecer aos cientistas um registro de longo prazo das mudanças no clima do planeta.

Como detalhado pela NASA, ao estudar o carbonato na amostra de Berea, a equipe científica pode ajudar a preencher as lacunas.

Com esta última amostra armazenada com segurança em um tubo de amostra na barriga do rover, o veículo de seis rodas continuará a escalar o leque sedimentar de Jezero em direção à próxima curva no leito seco do rio, um local que a equipe científica está chamando de “Castell Henllys”.

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA