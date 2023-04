Você consegue encontrar as palavras ‘ALMOÇAR’ E ‘JANTAR’ em apenas 20 segundos? Teste sua velocidade Imagem: Metro World News Brasil

Quem não se lembra dos famosos caça-palavras aplicados como atividade na pré-escola? Muitas pessoas não sabem, mas além de ser um passa-tempo divertido, realizar a atividade pode ser um importante estímulo par o cérebro.

Além do estímulo, a atividade se torna uma descontração para os momentos de lazer caso seja aplicado algumas regras. Que tal, além de encontrar as palavras, você desafiar os seus familiares?

Levando em consideração a existência de um tempo limite, o desafio fica ainda mais interessante. A seguir, veremos se você e seus amgos são capazez de encontrar as palavras ‘almoçar’ e ‘jantar’ no caça-palavras em apenas alguns segundos. Observe bem no quadro abaixo:

O desafio é um teste para deixar a sua habilidade perceptiva ainda mais trabalhada. Lembre-se que ele deverá ser realizado dentro de 20 segundos, ou seja, 10 segundos para cada palavra. Se você acredita ser rápido em desafios como este, continue praticando conosco.

Se você ainda não conseguiu encontrar no tempo estipulado e quer continuar tentando, aqui vai uma dica: as palavras estão ao contrário!

Se concluiu o caça-palavras sem consultar o resultado, saiba que fez um belo trabalho! Caso contrário, não se preocupe. Abaixo você confere a resposta do desafio:

Viu só como a resposta se encontra na diagonal da figura? Desta forma o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

Abra os olhos e não pisque até encontrar ‘POUSO’ no caça-palavras em 10 segundos?

Faça mais um teste de percepção conosco: Para continuar aguçando sua habilidade de percepção, procure pela palavra “pouso” na figura abaixo! Embora o elemento elucidado não apresente nível de complexidade, o desafio pode ser mais complicado do que parece. Sendo assim, seja cauteloso e cheque se chegou na resposta correta.

Abra os olhos e não pisque até encontrar ‘POUSO’ no caça-palavras em 10 segundos? (Metro World News)

