Veja os níveis e os principais sinais de Autismo

O transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio que afeta o neurodesenvolvimento, causando manifestações comportamentais, como na interação social, comunicação e linguagem.

Principais sinais de autismo

De acordo com o site Zenklub, os sinais em comum apresentados por quem que está no espectro são:

Dificuldade de comunicação;

Comportamentos repetitivos;

Comportamento social.

O autismo possível níveis diferentes, e cada um deles afeta cada indivíduo com intensidades diferentes. Sendo assim, enquanto algumas pessoas apresentam dificuldades de aprendizado, afetando a vida escolar, estudantil e o dia-a-dia, outras não precisam de ajuda para executar essas atividades.

LEIA TAMBÉM: Os anticoncepcionais aumentam o risco de desenvolver câncer de mama?

Os números mais recentes mostram que, nos Estados Unidos, existe 1 caso de autismo para casa 36 crianças, segundo o Centers for Disease Control and Prevention (CDC). No Brasil são aproximadamente 2 milhões de diagnósticos.

Níveis de autismo

Ainda de acordo com a publicação, o autismo apresenta três níveis, sendo 1 leve e 3 grave.

Nível 1

O nível 1 é considerado mais leve. Os indivíduos diagnosticados apresentam dificuldades em se relacionar e evitam interação. Outra característica comum é a dificuldade em organizar atividades.

Nível 2

Neste nível, é possível notar nas crianças um nível maior de dificuldade nas relações sociais e na comunicação verbal e não verbal. Comportamento repetitivo e dificuldade em momentos que envolvem mudanças também podem ser notados.

Nível 3

Considerado o nível mais grave, pessoas diagnosticadas com autismo nível 3 possuem déficit na comunicação verbal e não verbal. Existe também uma extrema dificuldade em lidar com mudanças repetitivas.

Tem cura?

O autismo não tem cura, contudo, o desempenho das crianças pode ser desenvolvido com acompanhamento médico e psicológico. Sendo assim, quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor serão as respostas aos estímulos.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Quais são os lugares mais sujos em um quarto de hotel?

⋅ Pálpebra tremendo? Especialistas explicam o motivo que faz o olho ‘saltar’

⋅ O que acontece com o seu corpo se você comer queijo todos os dias? Veja o resultado