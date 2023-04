Telescópio Hubble da NASA detecta galáxia misteriosa distante nunca antes vista

Esta imagem luminosa do Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA mostra Z 229-15, um objeto celeste que fica a cerca de 390 milhões de anos-luz da Terra na constelação de Lyra.

Como detalhado pela NASA, Z 229-15 é um daqueles objetos celestes interessantes definidos como várias coisas diferentes: às vezes como um núcleo galáctico ativo (um AGN); às vezes como um quasar; e às vezes como uma galáxia Seyfert.

Qual destes é realmente o Z 229-15? A resposta é que são todas essas coisas ao mesmo tempo, porque essas três definições têm uma sobreposição significativa.

Um AGN é uma pequena região no coração de certas galáxias (chamadas galáxias ativas) que é muito mais brilhante do que apenas as estrelas da galáxia seriam.

A luminosidade extra se deve à presença de um buraco negro supermassivo no núcleo da galáxia.

Como detalhado pela NASA, o material sugado para um buraco negro não cai diretamente nele, mas é puxado para um disco giratório, de onde é inexoravelmente puxado para o buraco negro.

Esse disco de matéria fica tão quente que libera uma grande quantidade de energia em todo o espectro eletromagnético, e é isso que faz os AGNs parecerem tão brilhantes.

Quasares são um tipo particular de AGN. Eles são tipicamente extremamente brilhantes e extremamente distantes da Terra - várias centenas de milhões de anos-luz são considerados próximos para um quasar, tornando Z 229-15 positivamente local.

Freqüentemente, um AGN é tão brilhante que o resto da galáxia não pode ser visto, mas as galáxias Seyfert são galáxias ativas que hospedam AGNs (quasares) muito brilhantes, enquanto o resto da galáxia ainda é observável.

Ainda de acordo com as informações, então Z 229-15 é uma galáxia Seyfert que contém um quasar e que, por definição, hospeda um AGN. A classificação em astronomia pode ser um desafio.

Crédito (ESA/Hubble & NASA, A. Barth, R. )

Texto com informações da NASA