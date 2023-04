Perfumes femininos fora do radar e notados em qualquer lugar!

Se você é do tipo de mulher sedutora e que gosta de chamar a atenção por onde você passa, utilizar um aroma que combine com seu estilo pode ser uma ótima ‘arma secreta’.

As fragrâncias a seguir, segundo o youtuber Ananias Júnior, do canal ‘Perfulovers’, faz parte de uma selação nacional dos aromas mais potentes, ideal para o tipo de mulher que gosta de ‘chegar chegando’. Confira!

L’Épine - Mahogany

Este perfume da Mahogany é um âmbar amadeirado lançado em 2018. Com o uso mais indicado para a noite, possui um aroma quente, sensual e envolvente. Uma única borrifada já demonstra todo o seu poder.

A nota de topo é Bergamota. As notas de coração são Pau-Rosa, Jasmim, Gardênia e Ylang Ylang e as notas de fundo são Cedro, Patchouli, Almíscar e Sândalo.

Absinto - Água de Cheiro

Essa é uma fragrância clássica, lançada em 1987. Um pouco mais leve, seus acordes principais são florais, como uma tuberosa potente. Também indicado para eventos noturnos.

A nota de topo é Tuberosa. A nota de coração é Anis e a nota de fundo é Baunilha.

Far Away Beyond - Avon

A linha Far Away é uma das mais famosas da marca Avon. Entre as diversas opções, Far Away se sobressai. Não é um perfume tão fácil de ser utilizado, devido ao seu aroma forte e marcante.

As notas de topo são Pera, Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são Cedro, Flor de Laranjeira e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Sândalo e Almíscar.

