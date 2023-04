Os signos que formam casais que demoram descobrir diferenças

Quando se trata de paixão e relacionamentos, alguns signos do zodíaco podem ter uma atracão muito intensa logo que se conectam. Isso faz com que eles demorem em descobrir diferenças importantes.

Confira quais são esses signos:

Áries e Escorpião

A conexão aqui pode ser intensa e acontece rapidamente, pois existe muita atracão quando eles se admiram. No entanto, eles podem demorar em descobrir que são muito diferentes quando se trata de lidar com as questões sentimentais. Enquanto o escorpiano não teme entrar de cabeça no emocional e suas complexidades, o ariano prefere ser mais direto e objetivo, o que os leva a desencontros na comunicação e ações.

Leão e Touro

Existem comportamentos que podem aproximar esses signos e ajudam na atracão, pois ambos cuidam dos detalhes, beleza e sabem bem sobre seus desejos. No entanto, enquanto o leonino quer movimentar a vida ao máximo e atingir o destaque, o taurino pode apenas ir em busca da estabilidade sonhada. A maneira de levar os objetivos e as visões são diferentes, mas eles podem demorar em aceitar isso.

Virgem e Libra

Não é novidade que esses signos se atraiam, não apenas fisicamente, mas se não porque ambos gostam de pensar, racionalizar e gerar uma conexão mental. No entanto, eles demoram em perceber que são bem diferentes e, enquanto o virginiano não deixa passar nenhum detalhe e prefere ir por caminhos mais seguros, o libriano quer estar sempre a ponto de cruzar fronteiras e muda suas motivações livremente.

