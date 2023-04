O que você vê primeiro nesta ilusão de ótica diz se você se sente perdido na vida

O que você percebe primeiro ao olhar para esta imagem? Sua impressão inicial desta imagem pode revelar se você está se sentindo perdido na vida no atual momento.

Segundo o portal The Sun US, existem apenas duas possibilidades diferentes.

É tudo uma questão de ilusão de ótica. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: Reprodução/YouTube)

O desenho foi compartilhado pelo canal The Blondie Boys Shorts no YouTube, que explicou o que a ilusão de ótica pode revelar sobre esse aspecto.

Confira o resultado:

Caso você tenha visto uma cachoeira

Uma das impressões possíveis para esta ilustração é uma formosa queda d’água passando entre casas. Caso tenha sido essa sua percepção, é bem possível que você seja uma pessoa que gosta do contato social e valoriza muito isso, mas também preza pelo seu tempo sozinho, para colocar as ideias em ordem.

Caso você tenha visto uma multidão

A outra possibilidade de impressão da ilusão de ótica desta ilustração é, em vez de água, enxergar uma multidão de pessoas vestindo longos mantos brancos. Caso tenha sido essa sua percepção, é provável que você se sinta perdido em sua vida durante a fase atual. Você não sabe muito bem para onde está indo, mas está determinado a prosseguir com o que está fazendo.

O que você vê nesta outra imagem?

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: Oleg Shuplyak)

Sua primeira percepção desta pintura pode revelar detalhes sobre como você conquista as pessoas ao redor.

Segundo o portal The US Sun, existem quatro possibilidades diferentes. Você pode ser reconhecido por sua capacidade de discernimento, pelo humor, pela positividade ou pela animação.

A pintura é do artista ucraniano Oleg Shupliak, conhecido por fazer releituras de quadros e figuras famosas na história da arte, de forma surrealista. Este, no caso, é inspirada no quadro “Mulher com sombrinha”, de Claude Monet.

Confira o resultado neste link.