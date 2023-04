Moda: 5 regras para aprender a combinar as cores de suas roupas e ficar elegante

Quer arrasar no look e ficar elegante? Saber combinar as cores das suas roupas é um passo importante! Para te ajudar, preparamos cinco dicas incríveis que vão te ajudar a criar combinações elegantes e estilosas.

Por exemplo, a combinação de preto e branco pode deixar um look mais elegante e sofisticado, enquanto cores vibrantes como amarelo, rosa e verde podem deixar um visual mais alegre e descontraído. Portanto, escolher as cores certas pode fazer toda a diferença na hora de compor o seu estilo pessoal e expressar a sua personalidade através das suas roupas.

5 dicas de combinações de cores elegantes

Aposte em peças coringas

Algumas peças são coringas e podem fazer toda a diferença no seu visual. Peças como blazers, jaquetas de couro e saias midi são ótimas opções para criar combinações elegantes. Além disso, essas peças são muito versáteis e podem ser usadas em diversas ocasiões.

Misture cores básicas

Preto, branco, cinza e azul marinho são cores básicas que combinam com praticamente tudo. Misture essas cores em uma mesma produção e você terá um look elegante e sofisticado. Vale lembrar que essas cores são ótimas para ambientes formais, como o trabalho.

Use cores complementares

As cores complementares são aquelas que estão opostas no círculo cromático, como o azul e o laranja, o vermelho e o verde, entre outras. Essas cores criam um contraste interessante no look e podem deixá-lo mais divertido e moderno.

Invista em tons pastel

Os tons pastel são cores suaves e delicadas que podem deixar o look mais romântico e feminino. Cores como o rosa claro, o azul bebê e o amarelo pastel são ótimas opções para quem quer fugir das cores mais básicas.

Não tenha medo de ousar

Por último, não tenha medo de ousar! Combine cores que você nunca imaginou juntas e crie looks incríveis. Claro que é importante ter bom senso na hora de criar a produção, mas experimente novas combinações e descubra o que funciona para você.

Agora que você já sabe algumas dicas de combinações de cores elegantes, é hora de colocá-las em prática! Lembre-se sempre de que o mais importante é se sentir bem com o look que está usando. Então, escolha as peças que mais combinam com a sua personalidade e arrase!