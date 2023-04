Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 3 a 7 de abril de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar abril de 2023! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 3 a 7 de abril de 2023:

Áries

Grandes surpresas econômicas; o mais importante é saber perdoar e seguir em frente com a sua vida. Dias extras de trabalho virão, mas bem pagos.

A coisa mais importante da sua vida é a saúde, então tente melhorá-la. Lembre-se que você chegou em uma época de crescimento. Não se autossabote.

Presentes que não esperava chegam. Continue se exercitando e não se esqueça de que seu ponto fraco são os nervos. Você recebe uma mensagem de um amor do passado. Controle mais seu humor para que a força espiritual esteja ao seu lado por mais tempo.

Touro

Semana para estar com todas as boas energias do seu lado, então procure pensar no que você precisa melhorar. Liberte-se do estresse e aproveite seus dias de descanso.

Você terá reuniões de trabalho muito importantes e mudanças de emprego acontecerão. Controle esse caráter e temperamento para não ter problemas com seu parceiro.

Um novo amor do signo de Aquário ou Libra chegará a você muito em breve. Não beba muito álcool e aproveite a vida sem excessos.

Gêmeos

É hora de fazer uma viagem e descobrir outros rumos em sua vida, lembre-se que seu signo é feito para estar sempre em constante movimento e crescer.

Lembre-se de que seu signo é sempre o protetor e o mais forte para progredir em equipe. Não continue com maus hábitos alimentares ruins e seja mais saudável, lembre-se que sua saúde vem em primeiro lugar.

Paz no relacionamento. Cuidado com perdas e procure ser mais cauteloso. Para que sua energia positiva fique mais forte, é preciso cuidar do seu corpo, mente e espiritualidade.

Leia também: Os signos que podem formar casais que se esgotam

Câncer

Você receberá tudo o que precisa para progredir em sua vida, mas deve deixar para trás o que não era para você e aprender a viver sem isso.

Relaxe mais. Cuidado com o que fala e procure não entrar em fofocas no trabalho, lembre-se que seu signo é dominado por ser comunicativo.

Não procure mais tanto o amor, ele virá sozinho e alguém do signo de Peixes ou Virgem pode ser a pessoa indicada. Procure dar o recomeço que você tanto precisa para crescer espiritualmente.

Leão

Hora de eliminar os pensamentos negativos de sua vida, pois está em fase de crescimento. Estes são tempos para pensar em crescer e sentir-se melhor, lembre-se de levar tudo com moderação, em álcool e hábitos que não são saudáveis, para que depois não tenha problemas.

No trabalho, mudanças muito fortes virão ao seu redor e podem render bons resultados, então tente ficar atento a tudo. Não se envolva em fofocas ou controvérsias.

Intensifique sua luz espiritual com mais autocuidado.

Virgem

Uma boa oportunidade de mudança de emprego chegará até você; você deve aproveitar mais a sua família e quem ama até começar a fase de transformação. Lembre-se que o tempo passa e não volta mais.

Serão dias para lembrar de pessoas que não estão muito com você, então procure meditar e rezar para que tenha paz na alma.

Lembre-se de parar de ser egoísta. Fertilidade em alta e uma gravidez pode ser descoberta. Sua melhor compatibilidade é com os signos de Áries e Capricórnio.

Confira: Os signos que podem superar problemas e fortalecer o relacionamento

Libra

Cuidado com os gastos excessivos e administre seu dinheiro. Alguém o convida para uma viagem de última hora, aproveite e vá se divertir. Momento de ficar tranquilo, pois tudo vai passar e você alcançará o triunfo que tanto deseja.

Cuidado com problemas legais e peça ajuda jurídica se necessário. Você recebe um bônus econômico por um trabalho.

Algo muito esperado se concretiza. Você é a luz e sempre será aquele que guia todos ao seu redor. Dias de pagar impostos ou despesas e colocar tudo em dia.

Escorpião

Hora de resolver problemas que você arrasta há muito tempo. Você terá mais renda, mas deve se concentrar em ter um emprego relacionado ao governo ou às leis.

Momento de curar nossas vidas, pedindo com fé o que tanto deseja e agindo com coragem. Um amor do passado está esperando por você para voltar, tente fechar esse círculo e começar em outro lugar.

Um amor de Touro ou Câncer pode fazer sua vida muito feliz. Cuide da sua saúde e continue com o exercício para se sentir melhor. Não pense mais nos outros, pois você deve ser sua prioridade e ter mais força para lutar.

Sagitário

Brilho intenso. Você sai de férias ou curte o feriado, apenas tome cuidado para não no álcool e cuide mais da saúde. Mude seus comportamentos negativos e se exercite mais.

As oportunidades virão até você em questões de trabalho e fechamento de contratos. Estude. A cura de uma doença virá com esforços. Tenha em mente o avanço do trabalho e vida amorosa para ver tudo melhorar.

Não somos perfeitos e vale a pena errar para aprender, principalmente no sentimental. Apensa saiba pedir perdão àquela pessoa que você magoou e verá que tudo fluirá melhor.

Veja mais: Os signos que formam casais que demoram descobrir diferenças

Capricórnio

Reflita sobre as coisas ruins e boas que você tem feito em sua vida e nutra a força espiritual para se transformar.

Você foi feito para ser poderoso no seu trabalho, então nesta mentalize que você é um vencedor e cuide da sua boa energia para não se associar com pessoas tóxicas.

Momento de se desintoxicar de vez, é preciso começar a comer melhor e dormir bem. Você paga dívidas do passado e fica em dia.

Não espere muito das pessoas e não se desaponte por elas não ajudarem ou fazem o mesmo por você; encontre o caminho e o sucesso sozinho para não se sentir mais vazio.

Um amor faz uma viagem, mas voltará para você. Alguém volta a ser presente em sua vida, mas é preciso permitir.

Aquário

Essa semana é de crescimento profissional e de deixar de lado a indecisão de ser alguém na vida. Lembre-se que seu signo causa problemas muito grandes, você deve aprender a purificar as energias negativas e não se envolver com gente densa.

A vaidade domina e você chama a atenção. No amor, alguém do signo de Touro, Virgem ou Capricórnio está procurando por você para falar sobre estar em um relacionamento sério com você.

A sensação de luz espiritual chegará em sua vida. Convite que irá fazer você se sentir bem, lembre-se que você também precisa descansar de todo o seu trabalho.

Peixes

A intuição e força espiritual virá sem limites, você poderá fazer qualquer melhoria em seu ambiente de trabalho. Chance de formalizar seu relacionamento amoroso.

Um amor do passado vai querer voltar, mas tente fechar esse círculo e conhecer pessoas novas e mais compatíveis. Tenha cuidado com a inveja alheia e se proteja.

No amor, você continuará sendo o melhor e tranquilo com seu parceiro. Deixe de lado as mágoas com os familiares, lembre-se que é a semana do perdão. Você vai para a casa de seus pais para passar alguns dias com a família.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!