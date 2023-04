As surpresas e revelações do tarot para a semana de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes Foto ilustrativa - Unsplash - petr sidorov

Estamos começando mais uma semana e o que acha de descobrir quais são as previsões das cartas do tarot para os próximos dias? Se você é do signo de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes basta que veja todos os detalhes a seguir.

Sagitário

Os dias não têm sido fáceis para a pessoa de Sagitário, algo que tem refletido fortemente em sua vida sentimental. As cartas do tarot indicam que esta semana esta fase vai passar e, enquanto isso não acontece, você deve se apegar ainda mais a amigos e familiares.

Capricórnio

Para a pessoa de Capricórnio, as cartas do tarot deixam um importante conselho para esta semana: procure pensar mais em você e naquilo que realmente quer. Utilize os próximos dias para fazer tudo o que gosta.

Aquário

A semana de Aquário, por sua vez, será marcada por dias de paz e muita tranquilidade. O único conselho que fica é: tome cuidado com a inveja e como isso influencia em sua vida.

Peixes

Esta é uma semana em que a pessoa de Peixes deve focar em melhorar seu ânimo. Se rolar a oportunidade de mudar de emprego, começar a estudar ou dar o pontapé para qualquer iniciativa, pense antes e reflita se é isso que realmente quer. Não tome nenhuma decisão precipitada.

Com informações do portal Depor.

