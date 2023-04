5 moedas de 1 real que podem VALER MUITO DINHEIRO! Confira o valor de mercado de cada uma delas

Você costuma andar com moedas nos bolsos para comprar alguma guloseima no dia-a-dia? Saiba que você pode estar carregando um pequeno tesouro entre elas e mal sabe.

De acordo com a numismática, que é o estudo de moedas, algumas delas apresentam características específicas podem valer um bom dinheiro no mercado de colecionadores. Entre as mais raras estão itens comemorativos, com um número baixo de confecção ou ainda com erros na hora da cunhagem.

Efeito boné

Um desses itens raros é a moeda olímpica da modalidade Judô cunhada em 2015. Caso você encontre algum desses itens com o erro conhecido como ‘efeito boné', seu valor pode subir para R$ 400 a R$ 600.

Núcleo vazado

Outra moeda com erro que rende um bom dinheiro é o item de 1 real cunhado em 2008. Caso o núcleo esreja vazado, conforme a imagem do vídeo, seu valor entre os colecionadores fica entre R$ 200 e R$ 300.

Núcleo cortado

Ainda falando de núcleo, uma moeda mais rara e que vale mais é a cunhada em 2011 e com o núcleo cortado. Segundo o TikTok Numismática HBP Coleção, ela vale entre R$ 500 e R$ 700.

Reverso invertido

Entre as moedas olímpicas, um item raro de se achar é a moeda da modalidade de vela com reverso invertido. Caso você tenha a sorte de se deparar com uma, você está sob a posse de um item que custa de R$ 300 a R$ 400.

Declaração dos direitos humanos

A raridade dessa moeda não está nos erros de confecção, e sim no seu simbolismo. A moeda foi criada em 2008 em comemoração à Declaração dos Direitos Humanos e vale de R$ 200 a R$ 300.

