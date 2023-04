Top 3: Perfumes nacionais masculinos obrigatórios para você conhecer este ano

Você está sempre em busca de novas fragrâncias para se sentir cheiroso e seguindo tendências? Então você deve conferir os perfumes da lista a seguir. Lançadas em 2022, esses perfumes se destacaram e prometem ser os mais utilizados entre o público masculino neste ano. Confira!

Malbec X - O Boticário

Malbec X foi lançado por tempo limitado e por isso está prestes a sair das prateleiras. Por isso, se você ainda não teve contato com essa fragrância, corra, pois ela foi um dos destaques da perfumaria nacional em 2022. Possui um aroma potente, exclusivo para dias frios, mas muito ousado, por isso, pode não agradar muitos homens.

As notas de topo são Folhas de Violeta, Yuzu, Toranja e Mandarina. As notas de coração são Cardamomo, Benjoim e Fator X e as notas de fundo são Couro, Camurça, Âmbar e Patchouli.

Essencial Único - Natura

Para muitos criadores de conteúdos e especialistas, Essencial Único foi o melhor perfume masculino lançado em 2022. Seu aroma lembra fragrâncias importadas, devido ao aroma diferenciado e a qualidade dos acordes.

As notas de topo são Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia e as notas de fundo são Âmbar, Ládano, Cumarina, Benjoim, Mirra, Opoponax, Baunilha e Almíscar.

Estelar - Sapientiae Niche

Fugindo de marcas mais conhecidas, Sapientiae Niche é uma marca nacional de perfumes de nicho, que traz em sua composição aromas diferentes e marcantes. É um perfume para homens adultos, devido a sua base intensa.

As notas de topo são Anis Estrelado, Pimenta Rosa, Cassis, Mandarina e Bergamota Siciliana. As notas de coração são Canela Chinesa, Cedro, Cashmeran e Íris e as notas de fundo são Ambroxan, Tabaco, Agarwood (Oud), Caramelo, Âmbar e Patchouli.

