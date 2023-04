Quais são os lugares mais sujos em um quarto de hotel?

Até mesmo os quartos de hotéis mais luxuosos podem ser habitados por milhares de micróbios e se você é do tipo de pessoa que presa por uma limpeza, saiba que algumas sujeiras podem não ser vistas a olho nu.

De acordo com a professora Primrose Freestone, que aplica a matéria de Microbiologia Clínica da Universidade de Leicester, no Reino Unido, mesmo com a limpeza entre a saída e a entrada de hóspedes, bactérias, vírus e fungos permanecem vivas em alguns cômodos e outras regiões de um hotel.

“Sejamos sinceros, o que um hotel considera limpo pode ser diferente da sua ideia de limpeza”, escreve a especialista à BBC Mundo. Ela explica que cheiro não define limpeza e mesmo um lugar aparentemente limpo pode ocasionar infecções. Veja a seguir os lugares mais sujos em um hotel.

Elevadores e maçanetas

Assim que você chega no hotel, o primeiro contato com germes pode ser no elevador ou nas maçanetas da porta. A pós o contato, higienize bem as mãos para não levar bactérias para o rosto ou alimentos.

“as infeções mais comuns que as pessoas apanham nos quartos de hotel são as viroses estomacais (diarreias e vómitos) a par das viroses respiratórias, como constipações, pneumonia e coronavírus“, explica.

LEIA TAMBÉM: Garanta o perfume de seu banheiro com este aromatizador caseiro de 3 ingredientes

Porta-escovas

A professora revela algo que muitas pessoas devem se enganar. Os banheiros e vasos sanitários são os lugares menos contaminados por bactérias, pois são limpos com frequência. Contudo, é preciso se atentar ao local onde as escovas de dentes são guardadas.

“Se o copo para enxaguar a boca no banheiro não for descartável, lave-o antes de usá-lo. Você nunca terá certeza de que foi limpo corretamente. Portas de banheiro também podem ser colonizados por patógenos de mãos sujas”.

Controle remoto

O controle remoto é outro objeto que precisa de mais atenção, pois muitas mãos costumam o pegar.

Fique também aos seguinte locais e objetos:

Escritório;

Mesa;

Telefone;

Chaleira;

Máquina de café;

Interruptores de luz;

Almofadas;

Cadeiras;

Cortinas.

“Nem sempre esses objetos são limpos quando há mudança de ocupantes”, comenta a especialista. A melhor recomendação é sempre lavar as mãos ao manusear esse objetos.