Os anticoncepcionais aumentam o risco de desenvolver câncer de mama?

Um novo estudo publicado na plataforma PLOS Medicine relacionou o risco de desenvolvimento de câncer de mama com o uso de anticoncepcionais hormonais em mulheres com idade fértil. A pesquisa focou em medicamentos que possuem estrogênio e progestágeno ou apenas este último.

Na análise, os cientistas responsáveis compararam as prescrições dos anticoncepcionais de uma unidade de cuidados no Reino Unido com aproximadamente 10 mil mulheres com menos de 50 anos e que foram diagnosticadas com câncer de mama entre 1996 e 2017.

“Nossas descobertas sugerem que há um aumento relativo de cerca de 20% a 30% no risco de câncer de mama associado ao uso atual ou recente de contraceptivos orais combinados ou apenas com progestagênio”, concluíram os especialistas.

“Ninguém quer ouvir que algo que está tomando aumentará o risco de câncer de mama. O que estamos falando é que existe um aumento muito pequeno no risco absoluto”, acrescentou a coautora Gillian Reeves.

Os pesquisadores também calcularam a taxa de conversão em relação ao uso de contraceptivos e a probabilidade do desenvolvimento de um câncer futuro.

“As mulheres que tomaram contraceptivos hormonais durante um período de cinco anos, com idades entre 16 e 20 anos, tiveram oito casos de câncer de mama por 100 mil. Entre 35 e 39 anos, foram 265 casos por 100 mil″, revelam.

Vantagens e desvantagens

Os benefícios do uso do método anticoncepcional são:

Redução de risco de câncer do endométrio e ovário;

Alta eficácia contra a gravidez;

Fluxo sanguíneo em períodos menstruais e cólicas são reduzidos, evitando assim a anemia;

Redução de acne e melhora da pele;

Regula o ciclo menstrual.

Já as desvantagens do medicamento são:

Aumentam o risco de desenvolvimento de câncer mama, de acordo com estudo;

Retenção de líquidos e aumento de celulite;

Não protegem contra infecções sexualmente transmissíveis;

São menos eficazes caso tomado com outros medicamentos.

