Moda: aprenda a recriar o estilo da princesa Diana de combinar botas para o outono/inverno

Se tem algo marcante na princesa Diana é que ela claramente gostava de se expressar por meio de suas roupas. Ela era uma fashionista destemida e adorava experimentar as tendências do momento, mas também apreciava peças clássicas.

Seu estilo evoluiu significativamente ao longo de sua vida tragicamente curta. Quando a princesa Diana surgiu no centro das atenções depois de ficar noiva com apenas 19 anos, ela preferia suéteres, macacões juvenis e golas Peter Pan. Na casa dos 30 anos, ela usava muitos conjuntos de saias e casacos sob medida.

Ela também ganhou cada vez mais confiança ao se ajustar à sua vida pós-divórcio, o que se refletiu absolutamente em seu senso de moda. Continue lendo para recriar algumas de suas melhores roupas de outono e inverno usadas com botas.

5 looks com botas de Lady Di para se inspirar

Com calça de moletom e blazer

A princesa Diana foi casual em calças de moletom e um boné de beisebol, mas poliu seu visual com um blazer de corte reto. Chique e estilosa.

Botas coloridas de cano alto com saia midi

Não se distraia com o adorável William. Foque na combinação de Diana em 1983 de um suéter e saia esbranquiçado com botas vermelhas quase metálicas. É definitivamente um look muito atual.

Com jaqueta bomber e ankle boots

A princesa Diana é a rainha do estilo casual. Com uma jaqueta impermeável, calça jeans reta e ankle boots na cor marrom, Lady Di provou mais uma vez, que é possível se vestir de forma casual e sofisticada.

Com calças de veludo e suéter estampado

Pouco depois de anunciarem o noivado, o príncipe Charles e Diana Spencer posaram para fotos na Escócia. Seu lindo suéter estampado e as clássicas botas hunter ficariam perfeitos em 2023.

Com um casaco bege

O estilo da princesa Diana continua sendo uma grande inspiração para os fãs de moda nos dias atuais, e essa roupa clássica e elegante certamente não é exceção.

