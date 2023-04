Pálpebra tremendo? Especialistas explicam o motivo que faz o olho ‘saltar’

Em determinado momento durante a adolescência, juventude e também na fase adulta da sua vida você começou a lidar com um novo estímulo corporal: as pálpebras tremendo. Chamado de mioquimia ou miocimia, o movimento feito pela pálpebra é uma contração involuntária desta parte do corpo que funciona como uma resposta a estímulos externos.

Dependendo da causa, a intensidade da mioquimia pode variar de pulsos leves e passageiros para uma contração diária e severa. “É basicamente uma superestimulação dos músculos oculares”, descreveu o oftalmologista e acadêmico da Universidade de Nebraska, Donny W. Suh.

Por que as pálpebras tremem?

Segundo os médicos, os motivos principais para as pálpebras tremerem são: estresse e falta de descanso. Além disso, o consumo excessivo de nicotina, álcool e cafeína também são responsáveis pelo problema.

Devo me preocupar?

A contração é uma resposta à questões externas e costuma durar poucos períodos de tempo, mas segundo a Faculdade de Medicina de Johns Hopkins . ela também pode estar relacionada à doenças como esclerose múltipla, síndrome de Tourette , distonia e paralisia de Bell. Neste caso, é preciso consultar um especialista, caso apresente os seguintes sinais:

O espasmo persiste por mais de uma semana;

O movimento te impede de fechar a pálpebra;

O problema se desenvolveu e afetou outros músculos do rosto;

O espasmo está acompanhado de vermelhidão, inflamação ou secreção do olho;

A pálpebra está aparentemente mais caída que o normal.

Quer reduzir o estresse? Aprenda a fazer este suco caseiro de 3 ingredientes

O estresse tem estado intenso em sua vida? Então, além de garantir o tempo ideal para relaxar, e buscar auxílio profissional, dependendo do caso, você pode investir em um suco natural caseiro que é delicioso e super fácil de fazer.

Ingredientes:

1 banana;

200 ml de água de coco;

10 amêndoas.

Modo de preparo:

O primeiro passo será descascar e cortar a banana;

Então, levo ao liquidificador com os demais ingredientes;

Caso queira, adicione gelo;

Agora, mescle todos os itens até que atinja uma consistência homogênea;

Por fim, basta que tome seu suco.

