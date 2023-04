O perfume Malbec ideal para cada ocasião

Mesmo com milhares de perfumes disponíveis tanto no mercado internacional quanto no nacional, algumas fragrâncias se destacam.

Entre as linhas mais conhecida da perfumaria nacional se encontra Malbec, de O Boticário. O primeiro perfume lançado por essa linha foi o Malbec clássico, em 2004. Mas a marca não parou por aí.

De lá para cá O Boticário resolveu apostar com tudo nessas fragrâncias, que se tornou carro-chefe da perfumaria nacional masculina, com fragrâncias para todos os tipos de ocasião. Confira algumas delas a seguir.

Dia-a-dia

Malbec Noir

As notas de topo são Notas Aquáticas, Pimenta Rosa, Maçã, Bergamota, Abacaxi, Laranja, Mandarina, Toranja e Limão Siciliano. As notas de coração são Uvas Pinot Noir, Vinho Tinto, Lavanda, Pimenta, Coentro e Néroli e as notas de fundo são Fava Tonka, Gin, Âmbar, Cashmeran, Sândalo, Vetiver, Patchouli, Almíscar e Ládano.

Malbec Bleu

As notas de topo dessa fragrância são o exclusivo Aquozone®, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são Lavanda, Sálvia e Patchouli e para finalizar, as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Sândalo e Âmbar.

Malbec Vert

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Toranja, Cardamomo e Pera. As notas de coração são: Uvas, Notas Herbais, Vetiver e Noz-moscada. As notas de fundo são: Patchouli, Musgo, Âmbar, Madeira de Âmbar e Almíscar.

Eventos formais

Malbec Black

As notas de topo são Canela, Cardamomo, Gengibre, Limão, Junípero ou zimbro e Bergamota. As notas de coração são Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Baunilha, Benjoim, Olíbano, Sândalo, Âmbar, Cashmeran e Patchouli.

Malbec Signature

Notas Especiadas, Agulhas de Cedro, Limão, Bergamota e Mandarina estão na nota de topo. Cravo-da-Índia, Cedro da Virgínia e Patchouli compõe o coração e Baunilha, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Sinfonide o fundo.

Malbec Absoluto

As notas de topo são: Cedro, Pimenta Preta, Olíbano, Cassis, Cardamomo, Bergamota, Folhas de Violeta, Limão, Lima e Mandarina. As notas de coração são: Licor, Frutas Secas, Patchouli da Indonésia e Cedro da Virgínia. As notas de fundo são: Couro, Âmbar, Benjoim, Musgo de Carvalho e Almíscar.

Romântico e sensual

Malbec Gold

As notas de topo são: Cardamomo e Bergamota. As notas de coração são: Notas Amadeiradas e Patchouli. As notas de fundo são: Âmbar e Almíscar.

Malbec Magnetic

As notas de topo são: Uvas, Pimenta Rosa, Maçã, Cítricos, Cardamomo e Cipreste. As notas de coração são: Notas Minerais, Madeira Guaiac, Rosa, Patchouli, Cashmeran, Sândalo, Cedro, Notas Verdes, Junípero ou zimbro e Noz-moscada. As notas de fundo são: Baunilha, Almíscar, Âmbar, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Olíbano.

Malbec Flame

Os acordes de topo são Noz-moscada, Bergamota e Tomilho, completados com Óleo de Pimenta, Alecrim, Flor de Laranjeira no meio e Gardênia e Uvas, Resina do Sião, Couro, Cedro, Patchouli, Madeira Guaiac, Cashmeran, Avelã, Musgo e Baunilha no fundo.

