4 perfumes femininos finos e elegantes

Quem não ama se sentir fina e elegante apenas utilizando um bom perfume? Mas para alcançar esse status, existem fragrâncias mais indicadas do que outras, pois apresentam um aroma potente e com ‘cheiro de rica’, ideal para se destacar em qualquer ambiente.

Se você não conhece esse tipo de fragrância, mas ficou curiosa para saber mais sobre o estilo, confira a seguir 4 perfumes finos, elegantes e com o aroma da riqueza. A lista foi elaborada pela youtuber Thaís Nakatu.

ELIE - Par Fun

Esse perfume é inspirado no clássico importado Alien, de Thierry Mugler. Possui notas amadeiras, de Jasmim e âmbar. É considerado um perfume intenso e de fixação prolongada.

Glamour - O Boticário

A fragrância Glamour tradicional de O Boticário é uma das mais clássicas da marca. Foi lançada em 2001 e para mulheres mais adultas, representa lembranças nostálgicas de momentos elegantes, como uma formatura ou casamento. Possui notas de topo em notas Cítricos, Néroli, Mandarina e Ameixa. No seu coração traz notas de Íris, Canela, Lilás, Flor de Laranjeira e Mimosa. e para finalizar apresenta Almíscar, Sândalo, Baunilha e Patchouli.

Mademoiselle Rochas - Rochas

Esse nome te lembra alguma coisa? Mademoiselle é uma das fragrâncias de Chanel mais famosas e a marca Rochas produziu o seu próprio inspirado, com aroma bem próximo ao clássico original.

Maçã do Amor, Groselha Preta, Laranja e Limão estão nas notas de topo, completadas com Rosa e Jasmim Egípcio no coração e Baunilha, Sândalo, Almíscar e Âmbar Cinzento no fundo.

Elysée Succès - O Boticário

Se você está buscando uma fragrância potente e que ‘chega chegando’ nos ambientes, essa é a mais indicada. Seu acordes em destaque são as frutas e as rosas misturadas com madeiras. Deve ser utilizado em noites de inverno para não ser enjoativo.

As notas de topo são Ameixa, Cassis, Ládano e Bergamota. As notas de coração são Rosa Negra, Rosa de Maio, Peônia, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Patchouli, Baunilha, Cedro, Musgo e Almíscar.

