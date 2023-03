Telescópio da NASA detecta fenômeno misterioso em Saturno nunca antes visto

A Agência Espacial Americana (NASA) descobriu que o vasto sistema de anéis de Saturno está aquecendo a atmosfera superior do planeta gigante. O fenômeno nunca antes foi visto no sistema solar.

É uma interação inesperada entre Saturno e seus anéis que potencialmente poderia fornecer uma ferramenta para prever se os planetas ao redor de outras estrelas também têm gloriosos sistemas de anéis semelhantes a Saturno, como detalhado pela NASA.

A evidência reveladora é um excesso de radiação ultravioleta, visto como uma linha espectral de hidrogênio quente na atmosfera de Saturno. O aumento na radiação significa que algo está contaminando e aquecendo a atmosfera superior do lado de fora.

A explicação mais plausível é que as partículas do anel de gelo que caem na atmosfera de Saturno causam esse aquecimento.

Isso pode ser devido ao impacto de micrometeoritos, bombardeio de partículas do vento solar, radiação solar ultravioleta ou forças eletromagnéticas captando poeira eletricamente carregada.

Como detalhado pela NASA, tudo isso acontece sob a influência do campo gravitacional de Saturno puxando partículas para o planeta.

Quando a sonda Cassini da NASA mergulhou na atmosfera de Saturno no final de sua missão em 2017, mediu os constituintes atmosféricos e confirmou que muitas partículas estão caindo dos anéis.

A conclusão exigia reunir observações arquivadas de luz ultravioleta (UV) de quatro missões espaciais que estudaram Saturno. Isso inclui observações das duas sondas Voyager da NASA que voaram por Saturno na década de 1980 e mediram o excesso de UV.

Na época, os astrônomos descartaram as medições como ruído nos detectores. A missão Cassini, que chegou a Saturno em 2004, também coletou dados UV na atmosfera.

Como detalhado pela NASA, dados adicionais vieram do Hubble e do International Ultraviolet Explorer, lançado em 1978. Mas a questão persistente era se todos os dados poderiam ser ilusórios ou, em vez disso, refletir um fenômeno verdadeiro em Saturno.

A chave para montar o quebra-cabeça veio da decisão de usar medições do Espectrógrafo de Imagem do Telescópio Espacial Hubble (STIS). Observações de precisão de Saturno foram usadas para calibrar os dados UV de arquivo de todas as outras quatro missões espaciais que observaram Saturno.

A equipe comparou as observações do STIS UV de Saturno com a distribuição de luz de múltiplas missões e instrumentos espaciais.

Quatro décadas de dados UV cobrem vários ciclos solares e ajudam os astrônomos a estudar os efeitos sazonais do Sol em Saturno. Ao reunir todos os diversos dados e calibrá-los, a equipe descobriu que não há diferença no nível de radiação UV.

Ainda de acordo com as informações, a qualquer momento, em qualquer posição do planeta, podemos seguir o nível de radiação ultravioleta. Isso aponta para a constante “chuva de gelo” dos anéis de Saturno como a melhor explicação.

Texto com informações da NASA