Sensual depois dos 50: os looks cut out com que Jennifer Lopez deslumbra aos 53 anos

Jennifer Lopez dita tendências com seus looks avassaladores, deixando claro que a idade não é um fator limitante para usar roupas sensuais e joviais. Ela sabe como mudar os códigos de vestimenta, principalmente para mulheres na faixa dos 50 anos.

A cantora e atriz se tornou a rainha dos looks cut out, deslumbrando com essas peças que realçam sua beleza, seu estilo e que valorizam demais o seu corpo e curvas.

Os melhores looks cut out com que JLo brilhou

Vestido casual

Em sua segunda lua de mel, a cantora apareceu acompanhada de Ben Affleck em uma loja usando um modelo midi da grife Farm Rio na cor amarelo mostarda e com mangas bufantes; peça que expôs as laterais do abdômen e parte das costas.

Look metalizado

Recentemente, ela encantou sua conta no Instagram durante a apresentação de sua nova marca de calçados Revolve, em que deslumbrou em um vestido metalizado assinado pelo estilista Julien Macdonald.

O look tem acabamento metalizado, lantejoulas, quartzo rosa metálico, citrino metálico e pedra hematita iridescente, que mantém corte assimétrico, aberturas estilo cut-out, pregas na saia e fenda nas pernas.

O branco também é poder

Se a tendência é cut out, o jeito é ter cortes no look todo, não é mesmo? Assim como nesse vestido longo e justo da estilista LaQuan Smith. O vestido agrega irreverência e sensualidade com maxi fendas nas laterais, decote redondo e mangas longas.

Pronta para as núpcias

Para promover o seu novo filme, Casamento Armado, a atriz foi ao programa de Jimmy Kimmel usando um vestido Giambattista Valli. O design traz detalhes de lingerie que desenham um decote halter cruzado com babados nas alças e na barra. Além disso, tem o toque sensual dos recortes que terminam em laço na frente e acima da cintura.

Body preto

Claro que não poderia faltar o clássico pretinho nada básico. Esse body é simplesmente tudo o que pensamos quando a palavra sensualidade vem a mente.