Saias longas: 5 melhores combinações para adotar a tendência em 2023

As saias longas estão de volta e prometem ser a tendência mais querida de 2023. Elas são versáteis, confortáveis e ótimas para qualquer ocasião, além de serem perfeitas para todas as idades. Se você está pensando em aderir à moda das saias longas, confira essas 5 dicas para combinações incríveis.

5 melhores combinações com Saias longas

Camisa jeans oversized e saia longa

A combinação de camisa jeans e saia longa é um clássico e nunca sai de moda. Além de ser superconfortável, é perfeita para um look casual e descolado. Combine com uma sandália rasteirinha ou um tênis para um visual ainda mais descontraído.

Blusa cropped e saia longa

O cropped é uma tendência que chegou para ficar e fica incrível com saias longas. Para um visual moderno e elegante, escolha uma blusa cropped mais soltinha e combine com uma saia longa de tecido mais fluido. Aposte em um salto alto para finalizar a produção.

Cropped e saia longa jeans

A saia longa jeans é a grande tendência deste ano e é uma peça super versátil e fácil de combinar. Combine com uma camiseta básica para um visual casual e despojado. Para um toque extra de estilo, adicione uma jaqueta de couro e um tênis. Essa combinação é perfeita para um passeio no shopping ou um almoço com as amigas.

Camiseta e saia longa plissada

Uma jaqueta oversized é a peça perfeita para um visual descolado e moderno. Combine com uma saia longa plissada para um visual ainda mais estiloso. Aposte em uma bota de cano alto para finalizar a produção.

Blazer e saia longa de seda

O blazer é uma peça atemporal e deixa qualquer look elegante. Essa combinação é perfeita para um visual estiloso e sofisticado. Aposte em uma rasteira ou tênis e acessórios minimalistas para finalizar o look.

Agora que você já sabe as melhores combinações com saias longas, não perca tempo e adote essa tendência que está super em alta em 2023. Se jogue nas cores, estampas e tecidos e arrase em qualquer ocasião.

