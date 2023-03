Perfumes masculinos nacionais que estão sendo tendências neste ano

Se você é uma pessoa atualizada no mundo da perfumaria, provavelmente está ligado nas tendências de 2023. Porém, se você é apenas um consumidor, mas gosta de entender quais as fragrâncias que estão sendo mais comentadas do momento, o youtuber Luís Jordão elaborou uma lista para tirar essa dúvida.

A seguir, você confere 4 fragrâncias masculinas nacionais que estão sendo tendência em 2023.

Club 6 Exclusive - Eudora

Este é um perfume adocicado, ideal para chamar a atenção na balada. Sua nota em destaque é o caramelo, por isso, deve ser utilizado com moderação para não se tornar enjoativo.

As notas de topo dessa fragrância são Calda, Abacaxi, Maçã, Pimenta Preta, Toranja e Sálvia. Já o seu coração traz Canela, Flor de Laranjeira, Lavanda e Gerânio e para finalizar, as notas de fundo são Caramelo, Whisky, Âmbar, Cumarina, Patchouli, Cedro, Ládano, Vetiver e Diamante Negro.

Homem Neo - Natura

A marca natura sempre busca trazer novidades para o seu acervo, até mesmo em linhas mais clássicas, como a Homem. Neo é uma fragrância amadeirada, mas com aspecto moderno e sedutor. Funciona mais em temperaturas baixas e eventos noturnos.

As notas de topo são Pimenta Preta, Cardamomo, Pimenta Rosa, Noz-moscada, Pataqueira, Toranja e Bergamota. As notas de coração são Cashmeran, Copaíba, Cedro Atlas, Madeira Guaiac e Vetiver e as notas de fundo são Âmbar, Almíscar, Fava Tonka, Cumarina, Baunilha e Musgo.

Zaad Expedition - O Boticário

A linha Zaad já é reconhecida por seu aroma refrescante e duradouro, ideal para o dia-a-dia. A versão Expedition veio com um plus de uma nota de gin bem aparente e cítrica.

As notas de topo são Gin, Mandarina, Toranja, Notas Aquáticas, Notas Verdes, Bergamota, Laranja, Maçã e Tomilho. As notas de coração são Sálvia, Alecrim, Noz-moscada, Pimenta Preta, Carvalho, Violeta e Rosa e as notas de fundo são Vetiver, Sândalo, Almíscar, Notas Metálicas, Cedro, Notas Amadeiradas, Patchouli, Âmbar e Couro.

Maxximus IX - In The Box

In The Box é uma marca nacional focada em perfumes contratipos, mas seus perfumes originais não perdem em nada para outros gigantes da perfumaria. Um exemplo disso é Maxximus IX, que traz uma surpreendente nota de hortelã que não é muito comum nos perfumes masculinos.

As notas de topo são Hortelã, Lavanda, Artemísia e Tangerina. As notas de coração são Caramelo, Patchouli, Cacau, Cipreste, Fava Tonka e Gerânio e as notas de fundo são Vetiver, Cedro, Sândalo, Madeira de Âmbar e Almíscar.

