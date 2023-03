Os signos que podem formar casais que ficam parados no tempo

Alguns casais podem se amar bastante, mas não conseguem avançar de alguma forma e acabam parados no tempo.

Confira quais signos que podem terminar nesse tipo de relação:

Câncer e Peixes

Esse casal pode se aproximar emocionalmente de uma maneira poderosa e intuitiva, mas também tende a ter grande dificuldade em falar claramente e dar passos importantes. Em partes, o pisciano pode ser mais relaxado, enquanto o canceriano carrega os sentimentos de compromisso não correspondidos até não aguentar mais. Como mesmo assim aproveitam a companhia um do outro, adiam os problemas até que eles aumentem.

Libra e Aquário

Nessa combinação, o aquariano pode estar sempre a frente e a criativo, estimulando muito o pensamento e desejo do libriano. No entanto, quando se trata de evoluir nos relacionamentos e assumir caminhos mais concretos ou sérios, ambos podem ter dificuldade em decidir o que realmente querem. Liberdade é muito importante para os dois e isso faz com que os compromissos sejam um ponto de inflexão potente e que demora em ser concretizado.

Sagitário e Capricórnio

Por mais que o sagitariano seja conhecido por movimentar as coisas e o capricorniano sempre tenha uma nova ambição, isso pode ser diferente quando se trata de amor. Os caminhos e ideias de ambos podem ser tão diferentes, que eles se mantém paralisados até decidir o que devem fazer de suas vidas individuais e em conjunto. As metas ficam cada vez menos claras e mais distantes.

