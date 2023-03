Os signos que formam casais que batem de frente fortemente

Alguns signos do zodíaco podem ter personalidades que acabam entrando em conflito, especialmente quando se unem para um relacionamento amoroso.

Confira quais são:

Áries e Câncer

Por mais que o canceriano pareça muito apaixonado e ligado aos sentimentos, esse signo também se deixa levar pelas emoções e bate de frente quando acha que algo está errado. O ariano busca o movimento frequente e pode ser até um pouco agressivo com sua impulsividade. Aqui o desacordo é grande e ninguém quer dar o braço a torcer.

Touro e Leão

O taurino é a potência e o desejo em tudo, inclusive nos relacionamentos. O leonino também se coloca no centro da iniciativa e compreende suas necessidades como ninguém. Isso faz com que ambos tenham muita coragem para defender seu território e opiniões, o que os faz bater de frente por disputas de controle. Apesar da troca intensa de paixão, pecam para estabelecer limites saudáveis.

Capricórnio e Escorpião

O capricorniano tenda compreender e compartilhar interesses com muita consciência, mas não cede facilmente se tem a sensação de ser manipulado. O escorpiano, por sua vez, gosta de manter o controle e pode usar a intuição para guiar as situações. Dessa forma, ambos se complementam, mas batem de frente quando sentem que são liderados de alguma forma. A disputa aqui gera mágoa e quase nunca termina bem se a imaturidade está no comando.

