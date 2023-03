O que acontece com o seu corpo se você comer queijo todos os dias? Veja o resultado Imagem: Pexels

O queijo e suas variações é um dos alimentos mais consumidos do mundo. Ele é rico em nutrientes, proteínas, cálcio e vitaminas e é até mesmo indicado por nutricionistas, dependendo da sua dieta. Mas se você é fã desse alimento e o consome praticamente todos os dias, é preciso repensar a sua alimentação pois o excesso pode trazer riscos ao seu organismo.

Os efeitos negativos de consumir queijo vai depender de fatores como o tipo do produto e as características nutricionais. Os sintomas mais comuns são:

Problemas digestivos

Mesmo sendo uma fonte de probióticos que ajudam na saúde intestinal, intolerantes à lactose ou que possuem síndrome do intestino irritável podem sofrer com a ingestão desse alimento.

“As pessoas que são intolerantes à lactose não conseguem digerir o açúcar (lactose) do leite. Como resultado, elas sofrem de diarreia, gases e inchaço depois de comer laticínios”, explica o site especializado Mayo Clinic.

Aumento de peso

Com uma vasta variedade de queijos disponíveis no mercado, alguns deles possuem um alto teor calórico e de gordura. Neste caso, o consumo do alimento pode ser ao ganho de peso. Os cinco queijos mais gordurosos são:

Queijo manchego;

Queijo de cabra (Chèvre);

Parmesão;

Gruyère;

Cheddar.

Retenção de líquidos

Além do percentual de gordura, o queijo também contém muito sódio, podendo causar retenção de líquido e aumento da pressão arterial. Nestes casos, pessoas mais sensíveis podem acabar inchando.

Risco de doenças cardíacas

O consumo exagerado desse tipo de alimento causa ainda o aumento dos níveis de colesterol no sangue, o que faz com que o risco de contrair doenças cardiovasculares aumente.

Especialistas indicam o consumo de queijo

“Alguns tipos de queijo podem ter um alto valor calórico, mas isso não é motivo para eliminá-los de nossa dieta”, explica Rosa María Ortega Anta, professora de Nutrição e Doutora em Farmácia da Universidad Complutense de Madrid.

Ela completa dizendo que, o problema não está no consumo, e sim na quantidade e frequência que o alimento é colocado na dieta.

“É um alimento valioso, característico da dieta mediterrânica e, embora os mais calóricos devam ser consumidos em menor quantidade ou com menor frequência do que os queijos frescos ou outros laticínios, o consumo racional é totalmente aceitável”.

