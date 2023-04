Mulher revela quanto recebe para ser companheira do seu ‘sugar daddy’

Para quem ainda não está familiarizado, sugar daddy é um conceito que se refere aos homens mais velhos e ricos que gostam da companhia de pessoas mais jovens, chamadas de sugar babies.

O programa jornalístico espanhol ‘Focus’ resolveu se aprofundar neste universo e entrevistar jovens que exercem a função para saber como funciona e o quanto elas recebem.

Antes de se aprofundar no assunto, a sexóloga Alba Gómez Gil explica que nem sempre esse tipo de relação se encaixa no comércio de natureza sexual, mas “se estabelece um vínculo no qual se realiza uma troca de favores”. Contudo, quem é contra a prática diz que o termo em inglês apenas mascara uma nova forma de prostituição.

Vale ressaltar que cada indivíduo nesse tipo de relação age de uma forma. Algumas mulheres se tornam acompanhantes de eventos. Outras trocam apenas fotos. Tudo depende do valor pago e de como funciona a lógica do serviço.

Quanto ganha uma sugar baby?

Uma das entrevistas pelo programa foi María Martínez. A jovem explica como começou a realizar esse tipo de trabalho.

“Comecei no mundo das sugar babies os 20 anos, por causa de um pedido de casamento. Um homem me propôs pelo Instagram. Ele me deu uma gorjeta de 100 euros (550 reais na cotação atual) para sair para jantar com ele, fazendo-lhe companhia e se divertindo“, explicou ela.

Martínez revelou que além de ser acompanhante de luxo, alguns clientes a pedem para fazer sexo. O valor cobrado por ela varia de acordo com o serviço.

“Entre 150 (825) e 300 euros (1.650 reais) para o jantar, mais 200 euros (1.100 reais) para assistir a eventos, dependendo da hora, e na hora da intimidade, 300 euros (1.650 reais)”.

Além dos valores em dinheiro, é comum as sugar babies receberem ‘mimos’ de alguns homens, como bolsas e pulseiras luxuosas, além de procedimentos estéticos e tratamentos para a beleza.

