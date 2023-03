Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 31 de março a 2 de abril de 2023

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 31 de março de 2 de abril de 2023:

Áries

Viagens curtos e passeios que ajudam a conciliar o prazer e os afazeres. Segundo em frente. Hora de recuperar a energia e se motivar novamente de forma emocionante com a vida.

Quem tem um parceiro, pode aproveitar ainda mais próximos dias com momentos românticos e únicos. Mas se você não tiver um, provavelmente não precisará dele porque estará envolvido com amigos, pessoas queridas e novas oportunidades.

Touro

Mensagens e notícias que chegam de longe. Novas aprendizagens e iniciativas. Não seja o que faz tempestade sem necessidade e busque sua paz. Use a intuição.

Você está passando por um momento especial da sua vida, então não perca tempo e tente ser feliz. Terá algumas situações que o pedem para se adaptar de imediato e sem queixas, mas não é nada com que você deva se preocupar.

Gêmeos

Hora de tomar decisões. Alguém está de olho em suas redes sociais. Passeios e viagens que ´podem trazer momentos especiais. Alie-se com quem é leal.

Os próximos dias podem ser bons em todos os sentidos. Você ficará mais feliz do que nunca e ansioso para passar um tempo de qualidade com quem ama. Pessoas mostram que querem estar com você.

Câncer

Muita energia e pensamento. Não entre em neuras e cuide mais do seu emocional, pois é hora de se despedir de algumas pessoas. Pense bem em suas ações para não se arrepender depois.

Se você não tem um parceiro, deve ter cuidado com as pessoas que se aproximam de você. Eles nem sempre têm as melhores intenções nem o respeitarão como você merece. Cuide-se e controle a ansiedade.

Leão

Mudanças no amor e necessidade de viver sua vida sem comparações. Novas atividades e prioridades. Desafios são enfrentados com inteligência. Um alívio virá em breve.

Se pretende passar um fim de semana inesquecível, faça-o por você mesmo e não fique esperando dos outros. Reorganize algumas ideias.

Virgem

Reencontre paixões e coisas boas para partir em novos projetos e ser mais feliz. Contratempos são resolvidos, pois você tem a solução nas mãos. Pense sobre o amor e o que deseja no futuro. Fechamento de ciclos.

Se você está em busca do seu parceiro ideal, deve ter um pouco mais de paciência porque ele chegará no tempo certo. Claro, se você se esforçar para se relacionar melhor com as pessoas tudo pode mudar.

Libra

O amor pode bater na porta ou a intuição para o romance se torna mais forte. Novas realizações e sorte. O passado também pode retornar.

São dias de sorte e de agradecer a companhia de bons amigos ou parceiro especial. Alguém pode precisar do seu apoio. Cuidado com as palavras e evite se envolver fofocas.

Escorpião

Notícias e mudanças de vida. Uma situação fica mais clara. Cuidado com as mentiras ou com aquilo que foi feito escondido. A intuição pode trazer respostas importantes.

Hora de resolver tarefas que deixou pendentes. Tente fazer isso rapidamente para poder relaxar antes de começar a próxima semana. Finais de semana melhores virão, tenha isso em mente.

Sagitário

Oportunidades e pessoas se comunicando. Uma dúvida termina. Mudanças chegam. Evite discussões e use as palavras com cautela.

Se você é solteiro, haverá algumas mudanças que você não esperava em sua vida; é melhor se preparar. Você estará de muito bom humor e sentirá que tudo o que faz está indo muito bem.

Capricórnio

A vida pode ganhar novos focos e uma energia extra. Tudo se renova e muda. Traições e pessoas que não eram de confiança ficam no passado de vez. A fertilidade está em alta.

Hora de trabalhar para ter uma boa saúde. Casais dividem melhor o tempo e se divertem mais. Solteiros seguem em frente, pois deixam medos para trás.

Aquário

Novos planos e contatos com pessoas importantes. Equilibre sua mente e canalize sua energia positivamente. Cuidado com questões legais.

Nada deve desencorajá-lo. Se algo der errado, você tem que trabalhar para sair do buraco, até que dê certo. Cautela e espere um pouco para tomar decisões importantes agora, não é um bom momento.

Peixes

Momento de muita união e superação. Processos emocionais importantes. Supere dependências e acesse novas oportunidades.

Seu parceiro não vai deixar você sozinho em nenhum momento neste fim de semana. Se você não gosta disso, você deve dizer a ele. Lembre-se que relacionamentos são construídos e que você sempre tem que expressar se tiver algum desagrado com alguma coisa.

