Hidratantes que DISPENSAM PERFUMES

Os hidratantes corporais são fortes aliados para manter a saúde da pele e fazem parte da rotina de beleza de muitas mulheres. Contudo, além de deixar a pele macia e sedosa, alguns desses produtos escondem um segredinho: eles podem se tornar verdadeiros perfumes, caso utilizado da forma correta.

Não são todos os hidratantes que possuem esse plus de ser uma ‘bombinha’ perfumada, mas a lista a seguir traz os cremes corporais que substituem até mesmo o uso de perfumes. É uma ótima ideia para economizar as suas fragrâncias e ainda se manter cheirosa, não é mesmo?

Hidratante Desodorante Corporal Cuide-se Bem Pessegura - O Boticário

Pessegura faz parte da linha Cuide-se Bem, uma das mais famosas da marca O Boticário. Como o nome já diz, o hidratante deixa a pele macia igual pêssego, além de promover um aroma doce igual ao da fruta. A notas florais de rosa, fresia e magnólia deixam a fragrância bem agradável.

Loção Hidratante Desodorante Corporal Velvet Cristal - Eudora

Se você busca um hidratante luxuoso, este é um dos mais indicados. Possui um aspecto aveludado que deixa a pele macia. Além disso, a fragrância floral oriental é marcante, ideal para eventos onde a elegância se sobressai. Sua composição traz algumas partículas de brilho.

Loção Hidratante Aurien Rubra - Eudora

Também da Eudora, Aurien Rura é um hidratante cremoso, com um aroma que lembra o perfume 212 Sexy.

Creme Acetinado Hidratante Desodorante Elysée - O Boticário

Este creme acetinado é um dos hidratantes mais famosos e queridinhos entre as mulheres. Comparado aos outros da lista, possui um valor mais alto, mas que é explicado pela qualidade do produto. Seu aroma é bem próximo ao perfume de mesmo nome, o que dispensa o uso da fragrância, já que o hidratante é potente e fixa por muito tempo na pele.

Creme Hidratante Desodorante Corporal Indulgent Cream - Eudora

Poderoso e com bom custo-benefício, este é o melhor hidratante desta lista. Com uma aroma bem próximo ao clássico perfume Coco Madeimoselle, de Chanel, possui uma hidratação profunda com um cheiro inigualável, que se torna bem perceptível mesmo de longe.

