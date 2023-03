Essa moeda de 1 real com defeito raro pode te render um bom dinheiro! Veja quanto ela vale e se você tem uma

Se você costuma colecionar itens, comece a prestar atenção nas moedas que você pega como troco ou que você possui em casa.

Mesmo não aparentando nenhum defeito, alguns desses itens podem se tornar verdadeiras peças raras, dependendo somente de alguns simples detalhes.

Para uma moeda ser considerada rara, algumas das características principais são: é um comemorativo e possui baixa cunhagem e apresenta algum erro na hora de confecção.

A moeda que você confere no vídeo a seguir, por exemplo, é um item comemorativo de aniversário de 40 anos do Banco Central.

Só por isso, o tem já é considerado diferenciado, mas além da data comemorativa, alguns desses itens traz o efeito ‘boné', uma espécie de sobreposição no canto da moeda. De acordo com a página do TikTok ‘Numismática JF’, itens com esse erro podem valer de R$ 300 a R$ 600.

Moeda de 10 centavos que vale R$ 30 mil? Veja se você tem uma guardada

Se você acha 600 reais um valor muito pequeno, saiba que existem moedas raras com valores muito mais altos.

Esse é o caso de uma moeda de 10 centavos de Cruzeiro datada de 1946, que pode chegar ao valor de 30 mil reais, segundo tiktoker especializado em moedas.

Para a moeda chegar nesse valor, é preciso que ela contenha um detalhe muito sútil: é necessário que o item apresente a sigla ‘OM’ logo após a palavra ‘Brasil’, cunhada acima do rosto de Getúlio Vargas no lado anverso. De acordo com o livro de moedas do Brasil, o item é um dos mais raros do Cruzeiro.

