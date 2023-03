5 perfumes femininos DA VIDA

Qual é o perfume favorito da sua vida? Talvez seja difícil para você escolher apenas um, não é mesmo? Mas talvez ele esteja na lista a seguir. Essas 5 fragrâncias citadas pela youtuber Fernanda Petrizi são as suas favoritas. Contudo, essas fragrâncias também estão entre as mais famosas e vendidas do mundo, logo, pode ser que sejam as favoritas de muita mulheres.

E se você não tem um perfume favorito ou ainda não conhece essas fragrâncias, dê uma chance para elas, pois é quase certeza que elas irão ganhar um cantinho especial no seu coração.

Coco Mademoiselle - Chanel

Este é um dos perfumes mais famosos não somente da marca Chanel, mas figura entre os principais mundiais. Lançado em 2001, é um perfume floral marcante, que funciona tanto durante o dia quanto à noite.

As notas de topo são Laranja, Mandarina, Bergamota e Flor de Laranjeira. As notas de coração são Rosa Turca, Jasmim, Mimosa e Ylang Ylang e as notas de fundo são Patchouli, Almíscar Branco, Baunilha, Vetiver, Fava Tonka e Opoponax. Em 2008, a fragrância recebeu o prêmio FiFi Award Best National Advertising Campaign TV.

Narciso Rodriguez for Her

Com um valor bem mais atrativo do que o Coco Mademoiselle, essa fragrância também está entre as favoritas das mulheres. Rende diversos elogios devido às suas notas marcantes florais. É uma fragrância um pouco mais adocicada, por isso é mais indicado para a noite ou poucas borrifadas durante o dia.

LEIA TAMBÉM: Os 5 perfumes femininos MAIS ELOGIADOS

As notas de topo são Rosa e Pêssego. As notas de coração são Almíscar e Âmbar e as notas de fundo são Patchouli e Sândalo.

Omnia Crystalline - Bvlgari

Com um leve toque amadeirado e agradável, esse é um perfume para o uso diário. É composto por acordes cítricos.

As notas de topo são Bambú e Pera. As notas de coração são Lótus, Chá e Cássia e as notas de fundo são Almíscar, Madeira Guaiac e Musgo de Carvalho.

Chloé Eau de Parfum - Chloé

Também para o uso diário, é um perfume leve e refrescante. Ideal para mulheres mais tímidas, que não gostam de exalar um perfume muito forte.

As notas de topo são Peônia, Lichia e Frésia. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Magnólia e as notas de fundo são Cedro da Virgínia e Âmbar.

Libre - Yves Saint Laurent

Um perfume sensual, ideal para encontros românticos. Ao utilizar esse perfume, você irá se sentir poderosa e elegante.

As notas de topo são Lavanda, Mandarina, Groselha Preta e Petitgrain. As notas de coração são Lavanda, Flor de Laranjeira e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Almíscar, Cedro e Âmbar Cinzento.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 melhores hidratantes de potes que substituem o uso de perfumes

⋅ 5 perfumes nacionais COM CHEIRO DE MULHER RICA

⋅ Perfumes masculinos nacionais que estão sendo tendências neste ano