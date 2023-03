Saiba qual carta do tarot representa seu signo e o que ela pode revelar sobre você Foto ilustrativa - Unsplash - Viva Luna Studios

Você sabia que além de trazer previsões sobre o futuro e fazer uma leitura sobre determinados temas de sua vida, existem cartas do tarot que definem cada um dos 12 signos do zodíaco?

Se você conhecer qual é a sua e descobrir o que ela significa, basta procurar seu signo na lista a seguir e ver os detalhes. Vamos lá conferir?

Áries - O Imperador ♈

Abrindo nossa lista, temos o signo com a carta que evidencia aqueles com fortes características de poder e, aliado a isso, uma evidente capacidade de liderança. Além disso, é uma pessoa que acredita em seu potencial e que se doa ao máximo para alcançar as metas que coloca em sua vida.

Touro - O Hierofante ♉

Também chamada de “O Papa”, esta carta remete ao autoconhecimento e àqueles que buscam ao máximo manter sua estabilidade emocional e, consequentemente, mental. Também destaca-se uma energia positiva e de criatividade.

Gêmeos - Os Enamorados ♊

Marcando a dualidade, o amor e caminhos, estes que envolvem os valores que decide adotar em sua vida, esta carta na verdade traz uma tarefa, que é a de analisar sempre as possibilidades de escolha que podem aparecer em sua jornada para finalmente encontrar o verdadeiro equilíbrio.

Câncer - O Carro ♋

Essa carta que evidencia tal signo do zodíaco concentra três energias principais: força, motivação intensa e riscos. Sempre com um passo à frente, são indivíduos que aprendem constantemente e por isso evoluem e, na maioria das vezes, têm sucesso em sucesso em suas iniciativas.

Leão - A Força ♌

Assim como muitos já devem imaginar, a carta da Força traz à tona as pessoas com uma ampla vitalidade. Além disso, simboliza aqueles que sempre encontram uma alternativa, independente dos desafios que podem aparecer em seu caminho.

Virgem - O Eremita ♍

Esta é a carta que traz junto de si um convite: o de o indivíduo olhar para si mesmo e descobrir quem realmente é. Junto a isso, evidencia as pessoas que se esforçam ao máximo para atingir suas metas, sempre com muita sabedoria e respeitando o tempo necessário para chegar a tal ponto.

Libra - A Justiça ♎

Esta é a carta marcada pelo equilíbrio e que representa as pessoas que sempre pensam muito bem antes de dar qualquer passo e que atuam de maneira lógica. Além disso, demonstra uma necessidade de respeito e paciência.

Escorpião - A Morte ♏

Fique tranquilo, pois esta carta não traz necessariamente um sentido negativo, mas sim representa aqueles que renascem, se transformam e voltam a surgir, como uma fênix. Com uma força característica, a pessoa de escorpião é uma eterna apaixonada e que não teme a nada.

Sagitário - A Temperança ♐

Para sagitário, esta é a carta que evidencia os indivíduos que são muito curiosos, que precisam saber e viver de tudo e todas as experiências. Como característica principal, tal pessoa exige sempre que respeitem seu espaço e limite.

Capricórnio - O Diabo ♑

Alguém cheio de desejos e com fantasias selvagens, usando o poder da sedução para atingir boa parte de seus objetivos. Podendo trazer diversos lados de sua personalidade, com características boas e ruins, a tarefa deste signo é saber encontrar o equilíbrio.

Aquário - A Estrela ♒

Representada pela Estrela, a pessoa desta carta é sempre inovadora, confiante em si mesma e que busca ser original. Um ponto que a destaca é que sempre vê luz onde ninguém mais consegue enxergar.

Peixes - A Lua ♓

Com um bom coração e caminho de luz, a pessoa de peixes representada pela carta da Lua é aquela que vive sonhando. Além disso, é alguém que desenvolve constantemente a sua consciência e o instinto.

Com informações do portal Clarín.