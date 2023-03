Relacionamento: 5 formas de lidar com a perda de controle com o parceiro, segundo especialista (Reprodução/ShondaLand)

Cair na rotina enquanto se tem um relacionamento é algo muito perigoso. Reparos, manutenções e inovações dentro da relação são ferramentas necessárias para manter a chama acesa. De fato, no início as coisas são mais fluídas, mas o sentimento inicial pode acabar se perdendo.

Pequenas ações no dia a dia acabam fazendo a diferença, sejam elas boas ou ruins. Palavras de afirmação, afeto, toque, respeito, cuidado e amor são meio colaboradores para o crescimento e permanência saudável do casal.

Por outro lado, caso não haja respeito, comunicação, amor, carinho e outros atributos positivos demonstrados, o efeito será completamente o oposto de uma relação saudável e harmônica.

Reflita sobre como você e o parceiro têm conduzido a vida a dois. Suas ações fazem toda a diferença no dia a dia.

A importância da manutenção

Os erros fazem parte da construção de um relacionamento, pois ninguém é perfeito. O problema surge quando não há preocupação em reparos. Sendo assim, acaba repetindo as mesmas atitudes até desgastar o compromisso amoroso.

“Muitas pessoas vêm para a terapia perguntando por que lutam para manter seu relacionamento em um lugar saudável”, explica o psicólogo e pós-doutor, Mark Travers, ao Psycholgy Today.

“Gerenciar conflitos nos relacionamentos é mais fácil dizer do que fazer. No entanto, ao evitar esses erros aparentemente pequenos, você pode abrir caminho para um relacionamento mais saudável com seu parceiro”, complementa o especialista.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere três erros que podem comprometer seu relacionamento.

Estes são os 3 erros que você comete, capazes de acabar com sua relação