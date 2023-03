Qual perfume masculino barato DURA MAIS TEMPO no corpo? Imagem: Pexels

Além de aromas agradáveis, o que muitos homens buscam em um perfume é o poder de fixação. Mas se engana quem acha que fragrâncias potentes e de qualidade custam caro e os perfumes a seguir provam isso.

A lista traz 7 perfumes com bom custo-benefício e alta potência, para você se destacar em qualquer ambiente.

Ferrari Black - Ferrari

As notas de topo desse perfume são Maçã Vermelha, Ameixa, Lima e Bergamota. As notas de coração são Canela, Jasmim, Cardamomo e Rosa e o perfume finaliza com as notas de fundo de Baunilha, Âmbar, Cedro e Almíscar.

The Secret - Antonio Banderas

As notas desse perfume são Canela, Couro, Toranja, Hortlelã, Notas Amadeiradas, Pimenta e Almíscar.

Lattitude Expedition - Hinode

As notas de topo são Tangerina e Quincã. As notas de coração são Lavanda e Ládano e as notas de fundo são Patchouli e Cipreste.

Zaad - O Boticário

As notas de topo são: Notas Verdes, Coentro, Bergamota e Bagas de Zimbro ou Junípero. As notas de coração são: Noz-moscada indonésia, Cedro, Cravo, Orquídea e Patchouli. As notas de fundo são: Musgo sérvio, Almíscar, Sândalo Australiano e Âmbar.

Aqua - La Rive

A nota de topo é Bergamota. As notas de coração são Notas Aquáticas e Jasmim e a nota de fundo é Cedro.

Homem Madeiras - Natura

As notas de topo são Bergamota, Noz-moscada, Gengibre e Cardamomo. As notas de coração são Madeiras Transparentes, Folhas de Violeta e Flor de Íris e as notas de fundo são Vetiver, Cedro, Cashmeran e Âmbar.

Lapidus Pour Homme - Ted Lapidus

As notas de topo são Abacaxi, Lavanda, Artemísia, Bagas de Zimbro ou Junípero, Limão, Manjericão e Bergamota. As notas de coração são Mel, Incenso, Árvore de Pinheiro, Rosa, Pau-Rosa, Jasmim, Alcarávia, Raíz de Orris, Lírio-do-Vale e Petitgrain e as notas de fundo são Tabaco, Patchouli, Musgo de Carvalho, Almíscar, Âmbar, Sândalo, Fava Tonka e Cedro.

