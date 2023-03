Os 5 perfumes femininos MAIS ELOGIADOS

Fica até difícil escolher qual a fragrância ideal para cada ocasião com os milhares de perfumes que existem disponíveis para a compra, mas se você quiser se sentir elegante e receber diversos elogios, existem aos aromas certos para isso.

Os perfumes a seguir são considerados os mais famosos da perfumaria importada. Além da qualidade de primeira, também são itens elegantes e que irão te render muitos elogios. A lista foi elaborada por Juliara Ferreira. Confira!

Miss Dior Blooming Bouquet - Dior

A fragrância faz parte da linha Miss Dior, mas não é uma das mais conhecidas. E isso traz algumas vantagens para o uso, pois seu aroma se torna exclusivo no ambiente. Possui um aroma delicado, fresco e alegre, ideal para usar como assinatura.

A nota de topo é Mandarina Siciliana. As notas de coração são Peônia Rosa, Rosa Damascena, Damasco e Pêssego e a nota de fundo é Almíscar Branco.

Idôle Aura - Lancôme

Se você já conhece o perfume Idôle tradicional, a versão Aura vai te surpreender mais ainda. É um perfume adocicado, mas que traz uma nota de sal que quebra a sensação enjoativa, deixando o aroma agradável e elegante.

As notas de topo são Sal e Rosa. A nota de coração é Jasmim e as notas de fundo são Baunilha e Almíscar.

L’Interdit Eau de Parfum - Givenchy

Um perfume poderoso e sensual, ideal para arrasar na balada. Devido a sua projeção, rende muitos elogios. Sua nota de destaque é a tuberosa, completo com florais brancos.

As notas de topo são Pera e Bergamota. As notas de coração são Tuberosa, Flor de Laranjeira e Jasmim Sambac e as notas de fundo são Patchouli, Baunilha, Ambroxan e Vetiver.

My Way - Giorgio Armani

Possui um aroma parecido com o perfume anterior, contudo, My Away é mais versátil, indicado para ser utilizado durante o dia.

As notas de topo são Flor de Laranjeira e Bergamota. As notas de coração são Tuberosa e Jasmim Indiano e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Almíscar Branco e Cedro da Virgínia.

Scandal A Paris - Jean Paul Gaultier

Um perfume um pouco mais leve que Scandal tradicional, ideal para mulheres que querem exalar um ótimo aroma, mas de forma mais sublime.

A nota de topo é Pera. A nota de coração é Jasmim e a nota de fundo é Mel.

