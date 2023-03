UGCA 307 paira sobre um fundo irregular de galáxias distantes nesta imagem do Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA.

Como detalhado pela NASA, a pequena galáxia consiste em uma faixa difusa de estrelas contendo bolhas vermelhas de gás que marcam regiões de formação estelar recente e fica a cerca de 26 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Corvus.

Aparecendo apenas como um pequeno pedaço de estrelas, UGCA 307 é uma galáxia anã diminuta sem uma estrutura definida, assemelhando-se a nada mais do que um pedaço nebuloso de nuvem passageira.

Esta imagem faz parte de um projeto do Hubble para explorar todas as galáxias próximas conhecidas, dando aos astrônomos informações sobre nossa vizinhança galáctica.

NASA divulga nova imagem reveladora captada pelo Telescópio Hubble; confira registro

Como detalhado pela NASA, antes deste conjunto de observações, o Hubble investigou quase três quartos das galáxias próximas com detalhes suficientes para localizar as estrelas mais brilhantes e construir uma compreensão das estrelas que povoam cada galáxia.

Este projeto do Hubble pretende explorar o quarto restante das galáxias próximas, aproveitando as pequenas lacunas no cronograma de observação do Hubble.

Esta imagem cristalina foi capturada pela Advanced Camera for Surveys (ACS) do Hubble, que foi instalada no telescópio em 2002 durante a Missão de Manutenção 3B.

Ainda de acordo com as informações, a ACS substituiu um dos instrumentos originais do Hubble, a Faint Object Camera, que foi construída pela ESA. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da Agência Espacial Americana