Moeda de 10 centavos que vale R$ 30 mil? Veja se você tem uma guardada

Muitas pessoas têm o costume de herdar pequenas recordações antigas de pais e avós e manter esses itens guardados para passar entre as gerações. Essa herança não precisa ser valiosa, mas sim possuir um valor sentimental para a família. Desta forma, até mesmo uma moeda antiga pode estar guardada aí na sua casa para que a família se lembre dos mais velhos. E se você descobrisse que uma única moeda de Cruzeiro pode valer milhares de reais nos dias de hoje?

Esse é o caso de uma moeda de 10 centavos de Cruzeiro datada de 1946, que pode chegar ao valor de 30 mil reais, segundo tiktoker especializado em moedas.

Por que tão valiosa?

Para a moeda chegar nesse valor, é preciso que ela contenha um detalhe muito sútil: é necessário que o item apresente a sigla ‘OM’ logo após a palavra ‘Brasil’, cunhada acima do rosto de Getúlio Vargas no lado anverso. De acordo com o livro de moedas do Brasil, o item é um dos mais raros do Cruzeiro.

Essa outra moeda pode valer até 400 reais

Outra moeda de Cruzeiro valiosa, mas com um valor bem mais abaixo, é o item de 50 centavos de 1985. Ela não aparenta nenhum detalhe muito visível se olhado rapidamente, contudo, ao olhar bem, esse item pode esconder um pequeno tesouro.

LEIA TAMBÉM: Moeda de 50 centavos que pode valer até 4 mil reais? Veja se você tem uma!

Se o objeto em específico com o ano de fabricação e o valor informado acima for encontrado juntamente com a escrita “PROVA”, a moeda pode valer até 400 reais, segundo o livro oficial das moedas do Brasil.

Você ainda tem Cruzeiros? Essa única moeda pode valer até 400 reais! Veja como identificá-la Imagem: reprodução TikTok (arlan_moedas200m).

LEIA MAIS:

⋅ Moeda comemorativa de 1 real pode VALER MAIS DE MIL se apresentar um erro simples; descubra se você tem uma

⋅ Colecionador mostra moeda de 1 real com erro que pode valer até R$ 100 mil! Será que você tem uma igual?

⋅ Veja as 2 moedas de 50 centavos que juntas VALEM MAIS de 5 mil reais!