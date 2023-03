8 hábitos comuns que podem CAUSAR O FIM do seu relacionamento Imagem: reprodução Netflix

Qualquer tipo de relação precisa de manutenção. Isso nada mais é do que conversar de tempos em tempos e entender as coisas que estão boas e o que é preciso melhorar. Caso não haja esse tipo de conversa, o relacionamento pode ir esfriando com o tempo e chegar ao fim antes que você perceba.

Mas para que isso não aconteça, existem algumas atitudes comuns do dia-a-dia que podem ser observadas com mais atenção. Confira a seguir 8 hábitos comuns que podem causar o fim do seu relacionamento, segundo o site Mundo Psicólogos.

Brigas frequentes

As discussões negativas e as brigas são um dos primeiros fatores para um término de relacionamento. Afinal, ninguém quer perder um tempo precioso da vida passando por aflitos no relacionamento, correto? Se a discussão acontece por situações do cotidiano e nunca chegam a uma solução, é ainda pior.

Incertezas sobre o futuro

Outro grande causador de problemas em uma relação é a falta de planos para o futuro. Isso pode acontecer tanto na vida individual, como carreira ou estudo, tanto na vida como casal, como planos para noivado, casamento e filhos. Uma relação em que ambas as partes ou alguma delas não tem certeza sobre o que o quer da vida futura pode chegar ao fim rapidamente.

Relação difícil com os sogros

Esse não é um problema que deveria afetar tanto as relações, mas é muito comum. Uma relação com os sogros pode se tornar desgastante devido às cobranças desnecessárias ou os ‘pitacos’ na relação do casal, que podem incomodar e muito.

Falta de atenção e afeto

Uma relação amorosa não é composta apenas de amor e carinho, mas isso é extremamente necessário para manter a paixão acessa. Caso o relacionamento caia na rotina e demonstrações de afeto se tornem quase inexistentes, ela estará fada ao fim.

Outros 4 hábitos comuns que causam o fim da relação são;

Não discutir sobre finanças;

Falta de sexo;

O (pouco) tempo que passam juntos;

Comunicação não eficaz.

