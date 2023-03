Você ainda tem Cruzeiros? Essa única moeda pode valer até 400 reais! Veja como identificá-la

O Cruzeiro foi uma moeda brasileira utilizada entre 1942 e 1993, saindo de circulação para dar lugar ao Real. Atualmente, até mesmo a moeda vigente é mais difícil de ser encontrada, pois com o avanço tecnológico as pessoas optam por utilizar aplicativos de banco e cartões de crédito e débito para transições monetárias.

Mesmo assim, ainda existem àquelas pessoas nostálgicas, que amam guardar itens colecionáveis, e as moedas antigas fazem parte desse tipo.

Se você ou alguém da sua família possui moedas antigas, é melhor ficar atento, pois um simples item com baixo valor de cunho pode valer muito mais do que você imagina.

Um exemplo disso é a moeda de 50 Cruzeiros confeccionada no ano de 1985. Ela não aparenta nenhum detalhe muito visível se olhado rapidamente, contudo, ao olhar bem, esse item pode esconder um pequeno tesouro.

LEIA TAMBÉM: Colecionador mostra moeda de 1 real com erro que pode valer até R$ 100 mil! Será que você tem uma igual?

De acordo com o tiktoker Arlan Moedas, se o objeto em específico com o ano de fabricação e o valor informado acima for encontrado juntamente com a escrita “PROVA”, a moeda pode valer até 400 reais, segundo o livro oficial das moedas do Brasil.

Por que tão valiosa?

O item se tornou valioso devido à baixa cunhagem. Além disso, moedas com a palavra citada não deveriam ser utilizadas, pois fazem parte de itens utilizados como teste de qualidade.

Moedas com cunho trocado, imagens repetidas no reverso ou desenhos faltando também podem valer mais.

Real também pode valer muito

Não são apenas moedas de circulação antiga que podem valer mais do que o informado. O Real, vigente nos dias atuais, também pode sofrer alterações que garantem um bom dinheiro pelo item.

Um exemplo disso são as moedas que você vai conferir a seguir: duas pequenas alterações as tornam raras, com seu valor podendo chegar em até 5 mil reais!

As duas moedas são de 50 centavos, contudo, uma delas é bem mais valiosa que a outra. A primeira é a moeda de 50 centavos sem o número zero, confeccionada em 2012. O valor desse item no catalogo de moedas raras é de R$ 1.600.

A outra, com um valor mais alto, também é uma moeda de 50 centavos com o cunho trocado. No local que deveria ser o Manuel Deodoro da Fonseca ou Barão de Rio Branco, busto comum nas moedas desse valor, é observado a figura de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, personagem presente na moeda de 5 centavos. Uma moeda encontrada desta formada e confeccionada em 2012 pode valer R$ 4 mil.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Veja a moeda de 25 centavos que pode valer muito dinheiro

⋅ Moeda comemorativa de 1 real pode VALER MAIS DE MIL se apresentar um erro simples; descubra se você tem uma

⋅ Moeda de 50 centavos que pode valer até 4 mil reais? Veja se você tem uma!