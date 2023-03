Sinais que REVELAM que você tem baixa autoestima e como identificá-los

Você já passou por uma situação em que sabia que era qualificado para algo, mas um “medo” ou “sensação de insegurança” acabou te dominando? Se a resposta é sim, pode ser que esteja enfrentando problemas de baixa autoestima e que este seja um dos sinais.

Vale lembrar que a ausência de autoestima está diretamente ligada a questões como falta de conhecimento próprio, autoaceitação e até mesmo amor-próprio.

É totalmente comum que não estejamos conformes sempre com tudo em nós, no entanto, quando isso acontece de maneira frequente, deve ser um ponto de atenção e isso porque a baixa autoestima afeta em diversos fatores de nossas vidas como: oportunidades de crescimento pessoal e profissional, aumenta a dificuldade de nos relacionarmos com os demais, aumenta a sensação de culpa ou falta de merecimento, etc.

Pensando nisso, gostaríamos de compartilhar a seguir uma lista com 10 sinais de que você possivelmente tem problemas com baixa autoestima.

Sinais de baixa autoestima

Há uma constante sensação de rejeição;

Tem dificuldade em reconhecer suas próprias vitórias;

Há timidez em excesso;

Mesmo que sem perceber, a pessoa inferioriza os demais frequentemente;

Não consegue confiar em si mesmo;

A pessoa tem dificuldade em receber qualquer tipo de elogio e, por vezes, pensa que se trata de algum tipo de ironia e sarcasmo;

Faz frequentemente comparações entre você e outras pessoas;

O indivíduo busca ser reconhecido e elogiado constantemente;

Perfeccionismo;

Não sabe impor limites, o que a faz sempre estar sobrecarregada.

#Importante

Se você se identificou com algum destes sinais, recomendamos que busque um profissional especializado, para que passe por uma avaliação e receba o diagnóstico adequado.

Vale lembrar que a baixa autoestima é algo que pode ser tratada e não é algo de outro mundo.

Por fim, reforçamos que o texto é apenas informativo e NÃO tem a função de fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico ou profissional especializado em saúde mental.