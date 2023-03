Relacionamento: Sua relação NÃO vai avançar se você deixar de tomar estas 3 atitudes

É praticamente impossível notar alguma mudança positiva no relacionamento quando tudo está sendo “empurrado com a barriga”. Se há o desejo de mudar de cenário, é importante tomar algumas atitudes e ter disposição para transformar o contexto atual.

Embora sair da zona de conforto pareça algo que demanda muita energia, a decisão de tomar uma atitude pode melhorar em 100% o relacionamento. Melhor é se esforçar visando o melhor do que assistir o compromisso amoroso se esfriar, resultando em uma rotina frustrante.

Baseado em uma publicação do portal MBG Relationships, realizada pelas especialistas Kristina Hallet – psicóloga clínica – e Monica Parikh – advogada e coach em namoro, abaixo você confere três das diversas atitudes para impulsionar o relacionamento. Entenda que ele pode não avançar, caso tais atitudes não sejam tomadas.

1 – Visualizar o conflito como parte do processo

A ficção é o único meio pelo qual você verá relacionamentos perfeitos. Desentendimentos são comuns – desde que não envolvam infidelidade, abuso, vício ou violência – e você precisa entender como parte do processo.

O compromisso e a confiança crescem na medida em que ambos atravessam tempos difíceis juntos e, para isso, é necessário haver maturidade. Se surgir algum conflito, respire, mantenha a calma e tente resolvê-lo com disposição.

2 – Evolução emocional

A falta de comunicação e inteligência emocional podem colocar tudo a perder. Estes são sentimentos que devem ser trabalhados em conjunto. Procure ser vulnerável e peça feedbacks de amigos e até do seu parceiro.

Trabalhe seu emocional até que ele esteja saudável e colabore para suas ações maduras. Isso também inclui o papel primordial da comunicação conjunta.

Leia mias: Relacionamento: 3 sinais de que você precisa dar um ‘RESTART’ em suas atitudes na vida amorosa

3 – Saber quando dar espaço

Mesmo pessoas em relações saudáveis precisam de seu tempo sozinhas. Casais estabelecidos são capazes de fazer suas coisas individualmente longe um do outro sem que isso atrapalhe a relação.

Ainda em um relacionamento, ambos são seres individuais com vontades e objetivos diferentes, em alguns casos. Ninguém é dono de ninguém. Com respeito, amor e maturidade isso não será uma questão complexa dentro do compromisso.