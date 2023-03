Relacionamento: 4 formas de terminar com o seu parceiro Imagem: reprodução Instagram (@netflixbrasil)

Uma relação pode chegar ao fim por diversos motivos. Sendo eles mais sérios, como atitudes abusivas, ou por apenas falta de sentimentos, não são todas as pessoas que conseguem ir direto ao ponto e terminar o relacionamento, precisando assim de dicar e de ajuda externa para passar por esse problema.

Quando desistir?

Não existem regras para um término de relação, mas algumas atitudes são plausíveis de reflexão, de acordo com a psicóloga Suzanne Degges-White. Entre eles o mais citado é a infidelidade. Neste caso, a especialista diz para não esperar para que ela não aconteça novamente e sim para repensar a vida de forma solo.

Outro fator importante para pensar a possibilidade de dar um basta na relação é a falta de intimidade. Em um namoro, as pessoas buscam se abrir e também que os parceiros se abram para ela. Por isso, caso haja um bloqueio na hora de se aprofundar em assuntos, pode ser que a relação fique fria.

Como terminar?

Após refletir sobre o término e chegar a conclusão, é preciso ensaiar como isso vai acontecer. Caso a decisão seja totalmente por vontades próprias e você tenha certeza da decisão, um “acabou” não vai ser tão difícil de ser dito.

Contudo, se você ainda está passando por uma situação turbulenta, de dúvidas e incertezas, pode ser que você não consiga ser tão objetiva na hora do fim e esteja demonstrando atitudes como se afastar aos poucos. As pessoas não são bobas e, nesta altura, pode ser que o seu parceiro já tenha entendido tudo. Esse é o momento para você lançar uma frase como “Acho que precisamos conversar sobre o status do nosso relacionamento” e esperar para ver o que acontece.

