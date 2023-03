Ranking dos melhores pratos da América diz que ‘Asado’ argentino é melhor que picanha brasileira; concorda?

A famosa picanha brasileira ficou em segundo lugar em um ranking de melhores pratos do continente americano, desbancado pelo ‘Asado’ argentino, escolhido o melhor pelo site Taste Atlas, especializado em análise de comidas salgadas e doces de diversas partes do mundo.

Para quem não sabe, o ‘Asado’ argentino equivale ao churrasco brasileiro, mas com cortes de carne diferentes, como o bife de chorizo e ancho (contrafilé), o bife de lomo (filé mignon) e o asado de tiras (algo como costela de ripas).

Já a picanha é descrita pelo site como um “corte fresco da parte traseira do boi, próximo à capa de gordura que mesmo depois de assada na brasa mantém uma quantia pequena e impressionante de tecido adiposo”.

Embora os dois pratos (Asado e Picanha) tenham recebidos a mesma nota (4,8), o prato argentino ficou em primeiro, segui do da carne brasileira, do ‘Pan de Bono’ da Colômbia e do ‘Chancho em Piedra’, do Chile.

O churrasco brasileiro ficou em sexto lugar, com nota 4,7. Outros pratos brasileiros mencionados na lista dos melhores da América são o ‘Pão de Queijo’ (10º), ‘Pavê' (21º), ‘Bombocado’ (21º), ‘Alcatra’ (24º), ‘Coxinha’ (34º), ‘Escondidinho’ (36º), ‘Fraldinha’ (44º) e o ‘Vatapá' (49º).

O México entrou para a lista com seus famosos Tacos, em quinto lugar, e com 18 outras iguarias de sua culinária. Não lista, o ranking refere-se ao Taco de Carnitas, que se refere a diferentes partes do porco.

Veja o ranking:

Há ainda pratos dos Estados Unidos, Peru, Paraguai, Honduras, Porto Rico e Haiti.