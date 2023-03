Os 4 signos que lidam com fortes emoções no fim de março de 2023

Março de 2023 está chegando ao fim e alguns signos do zodíaco podem lidar com emoções intensas durante essa etapa.

Confira quais são e como isso pode acontecer:

Sagitário

Hora de lidar com fortes emoções e precisam encontrar maneiras de relaxar. Para alguns, é momento de se distanciar e compreender algumas questões com mais maturidade. O amor será ativado em breve e além da paixão ficar em alta, a fertilidade também trabalhará a todo vapor; cuide-se.

Capricórnio

As decisões agora são firmes e, por mais que as emoções sejam intensas, é hora de se manter centrado. Não resista ao que já não é positivo e apoie-se nos sentimentos reais, que são demonstrados com veracidade. Os diálogos podem mexer muito com o seu coração e é necessário ter cautela.

Aquário

É um momento de ansiedade e intensidade das emoções que pode gerar ansiedade. Procure pensar bem em suas decisões e equilibrar as ações para não cair em problemas, principalmente envolvendo triângulos amorosos ou relacionamentos de longa data. Foque em um assunto por vez para planejar mudanças ou passos.

Peixes

A mudança está latente e gerando emoções intensas que devem ser compreendidas, aceitas e analisadas com calma. Oportunidades e comunicações podem chegar para curar velhas feridas que ainda estavam abertas. Lembre-se de ter a energia do amor como algo positivo e não caia na tristeza, pois é preciso renascer e florescer.

