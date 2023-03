Os 4 signos que colhem o que plantam no amor

Março está chegando ao fim e abril logo será iniciado. Nessa energia, alguns signos do zodíaco podem colher o que plantaram no amor finalmente.

Confira quais são e como isso acontecerá:

Áries

É tempo de receber alguns prêmios no romance, mas também de começar a entender o que também faltou da sua parte. Entenda de quem é importante estar perto e como nutrir conexões que valem a pena. Um passado deve ser deixado para trás.

Touro

Momento de colher os esforços que foram plantados e se sentir mais confortável no romance. Para alguns, pode ser a hora de descansar e relaxar, cuidando do amor que mais importa; o amor próprio. Não se force e se cerque de quem é confiável.

Gêmeos

Quem trabalhou para ser feliz e sereno, irá encontrar exatamente o que encontra. Este é o momento em que desejos são realizados na vida de casais e solteiros, o que será grato e positivo. Planos começam a se concretizar e a motivação toma conta.

Câncer

A energia de receber o bem do universo se ativa e os objetivos que foram determinados são alcançados para quem se dedicou positivamente no amor. Apenas tenha cuidado com pensamentos ruins e fofocas, buscando encontrar a verdade e o que realmente importa para não perder o valioso tempo.

